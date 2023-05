Als "Schuhschnabel" hat Luca Hänni am Samstagabend die achte Staffel von "The Masked Singer" gewonnen. Und auch ProSieben kann sich freuen, schließlich setzte sich die Live-Show in der Zielgruppe erwartungsgemäß an die Spitze der Quoten-Charts. Der Final-Endspurt blieb allerdings aus: Mit durchschnittlich 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "The Masked Singer" einen Marktanteil von 16,8 Prozent und lag damit auf der Flughöhe der zurückliegenden Wochen. Die Finals der bisherigen Staffeln hatten dagegen noch stets mehr als 20 Prozent eingefahren.

Insgesamt schalteten zum Abschied noch einmal genau zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der ProSieben-Marktanteil hier bei 9,4 Prozent lag. Nach der Show blieben schließlich noch im Schnitt 940.000 Personen dran, um das begleitende "red"-Special zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 12,4 Prozent. Tagsüber gab es für den Sender hingegen nur wenig zu holen: Gegen die Krönungs-Übertragungen geriet vor allem die Formel E aus Monaco mit gerade mal 150.000 Fans sowie 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter die Räder. Aber auch mit seinen Sitcoms blieb ProSieben durchweg einstellig.

Marktanteils-Trend: The Masked Singer Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und so war - gemessen am Tagesmarktanteil - RTL der stärkste Privatsender des Samstags, wenngleich "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Abend klar hinter "The Masked Singer" ins Ziel kam. Mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent schnitt die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich solide ab wie schon zuletzt. Insgesamt sah es mit 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,5 Prozent aber sogar etwas besser aus als in den vergangenen beiden Wochen.

Für Sat.1 verlief der Abend unterdessen vor allem zu später Stunde recht gut: Während der Spielfilm "Big Game - Die Jagd beginnt" um 20:15 Uhr zunächst nicht über 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam, steigerte sich "Safe - Todsicher" nach 22 Uhr noch auf 1,27 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil auf 7,2 Prozent an. Vox, RTLzwei und Kabel Eins lagen mit ihren Filmen und Serien dagegen durchweg bei weniger als fünf Prozent.

Sehr erfolgreich waren übrigens die beiden Kindersender: Super RTL punktete mit der Komödie "Nachts im Museum" bei 3,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und lockte insgesamt im Schnitt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, während der Disney Channel mit dem "Dschungelbuch" noch auf 370.000 Personen sowie überzeugende 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV