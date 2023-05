am 09.05.2023 - 09:15 Uhr

Mit einem beachtlichen Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent hat ZDFneo am Dienstag den fünften Platz beim Gesamtpublikum belegt und damit sogar Sat.1 um 0,2 Prozentpunkte überholt. Der Hauptverantwortliche dieses Erfolgs ist "Inspector Barnaby": Mit zwei Folgen der britischen Krimiserie verzeichnete der Spartensender in der Primetime tolle Quoten. So sorgten 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr für sehr gute 7,2 Prozent Marktanteil, ehe ein weiterer Fall im Anschluss mit 1,63 Millionen Fans sogar 8,3 Prozent erzielte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte "Inspector Barnaby" mit Marktanteilen von jeweils 2,9 Prozent.

Im Windschatten der Serie gelang es ZDFneo zudem, die Wissenschaftsshow "Maithink X" anzuschieben, die ab 23:14 Uhr im Schnitt noch 560.000 Personen vor dem Fernseher hielt. Ein schöner Erfolg war am Vorabend außerdem einmal mehr "Bares für Rares", das mit 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für einen Marktanteil von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum sorgte.

Zufrieden kann man in Mainz aber auch mit der Performance des Hauptprogramms sein: Dort überzeugte auch der zweite Teil des Roadmovies "Herzstolpern": Mit 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Film zur besten Sendezeit einen Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum - nur die "Tagesschau" erreichte am Montag noch mehr Menschen. Beim anschließenden "heute-journal" blieben noch 3,36 Millionen dran, ehe auch der Spielfilm "Bastille Day" am späten Abend mit 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,9 Prozent Marktanteil überzeugte.

Das Erste lag derweil hinter dem ZDF, schlug sich mit der Doku-Reihe "Flussgiganten" aber zumindest recht wacker. Durchschnittlich 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 10,7 Prozent Marktanteil. "Hart aber fair" tat sich danach mit 2,12 Millionen Menschen sowie einem Marktanteil von 8,4 Prozent aber spürbar schwerer. Immerhin: Die "Tagesthemen" hielten das Publikum gut bei der Stange und steigerten den Marktanteil um 22:15 Uhr noch auf 11,1 Prozent. Hier wurden insgesamt 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV