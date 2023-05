"The Taste" hat sich in Woche zwei deutlich gesteigert: 920.000 Menschen sahen sich am Mittwochabend die neueste Ausgabe der Kochshow an, das waren 130.000 mehr als in der Vorwoche. Damals startete "The Taste" mit ziemlich schlechten Quoten (DWDL.de berichtete). Auch beim jungen Publikum ging es jetzt spürbar bergauf: 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse entsprachen 7,7 Prozent Marktanteil. Damit konnte man die 6,1 Prozent der Startwoche deutlich hinter sich lassen. Andererseits bleibt die Sendung damit weiter recht deutlich unter den Durchschnittswerten der zwei zurückliegenden Staffeln.

Dass Sat.1 am Ende nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent gekommen ist, hat man auch vor allem dem nach wie vor extrem schwachen Vorabend zu verdanken. "Volles Haus" unterhielt zwischen 16 und 19 Uhr lediglich 200.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren damit nur 2,4 Prozent drin. "Die perfekte Minute" konnte das später aber noch locker unterbieten und verzeichnete schlechte 1,7 Prozent.

Damit lag Sat.1 auch mal wieder recht deutlich hinter Vox, das am Mittwoch auf 7,5 Prozent Tagesmarktanteil kam. Zu Beginn der Primetime taten sich zwei alte "Bones"-Folgen mit 4,5 Prozent sogar noch ziemlich schwer, im weiteren Verlauf steigerten sich die Wiederholungen aber auf bis zu 9,4 Prozent. Das größere Pfund, mit dem Vox aktuell wuchern kann, ist jedoch das Tagesprogramm.

So erzielte "Das perfekte Dinner" am Vorabend 9,8 Prozent und auch "First Dates" war mit 8,0 Prozent ein schöner Erfolg. "Zwischen Tüll und Tränen" unterhielt derweil 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was bei den 14- bis 49-Jährigen zu 10,9 Prozent Marktanteil führte. Und auch "CSI: Miami" kam am Vormittag auf teilweise zweistellige Werte - und so stützte am Mittwoch vor allem auch die Daytime den guten Tagesmarktanteil von Vox.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV