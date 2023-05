Sat.1 kann sich über einen doppelten Film-Erfolg am Sonntagabend freuen, der letztlich einen gehörigen Anteil daran hatte, dass der Privatsender einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete und in der Zielgruppe damit deutlich vor RTL oder Vox ins Ziel kam. So verzeichnete "Independence Day: Wiederkehr" um 20:15 Uhr im Schnitt 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die schon beim Gesamtpublikum für 7,9 Prozent Marktanteil sorgten. In der Zielgruppe trieben 720.000 Personen den Marktanteil gar auf 12,4 Prozent. Seit Mitte April haben damit vier von fünf Filmen auf diesem Sendeplatz einen zweistelligen Wert eingefahren.

Und der Erfolg setzte sich am späten Abend sogar noch weiter fort: Dort steigerte sich "Godzilla" auf tolle 12,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Nach 1 Uhr schnellte die Sat.1-Quote dank der Wiederholung von "Independence Day: Wiederkehr" gar auf 18,2 Prozent. Einen schönen Erfolg feierte der Sender zudem schon am Vorabend mit der Rückkehr von "Das große Backen - Die Profis": Mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man in Unterföhring sehr zufrieden sein.

Klar ist aber auch, dass der Erfolg auf Kosten von ProSieben ging, wo die Eigenproduktion "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" mit 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein neues Tief fiel. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei desolaten 4,9 Prozent, ehe "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der Wiederholung zu später Stunde sogar auf 3,7 Prozent absackten. Die schwache Performance am Abend fügte sich nahtlos ein in einen Tag zum Vergessen mit durchweg tief einstelligen Quoten. Die Folge war ein Tagesmarktanteil von gerade mal 4,9 Prozent für ProSieben.

Doch auch für RTL lief am Sonntag allenfalls mäßig - und im Film-Duell mit Sat.1 zogen die Kölner um 20:15 Uhr mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel" klar den Kürzeren. Mehr als 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war für den Streifen nicht drin. Auch die Vox-Show "Grill den Henssler" blieb einigermaßen blass, steigerte ihren Marktanteil aber immerhin leicht auf 6,6 Prozent. Insgesamt erreichte die Kochshow in dieser Woche im Schnitt 1,17 Millionen Menschen.

Der Tagessieg ging dagegen völlig ungefährdet an den "Tatort", der im Ersten mit 7,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 27,4 Prozent Marktanteil verzeichnete und auch bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime mit 24,0 Prozent klar dominierte. Das ZDF war beim Gesamtpublikum dank "Inga Lindström" der größte Verfolger: 4,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Romanze, ehe sich das "heute-journal" gar auf 5,04 Millionen steigerte sowie 21,1 Prozent Marktanteil steigerte. Am späten Abend räumte der Sender zudem mit der Krimireihe "Mord im Mittsommer" ab, die dank 2,90 Millionen Personen noch einen Marktanteil von 18,7 Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV