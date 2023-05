am 15.05.2023 - 09:08 Uhr

Nachdem Kabel Eins in den vergangenen Wochen bereits zum zweiten Mal zusammen mit "Asbach" nach dem "besten Partykeller" des Landes suchte, folgte am Sonntag direkt das nächste gebrandete Format. Doch "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" mit Moderatorin Panagiota Petridou stieß im Vorabendprogramm beim Publikum auf ein sehr überschaubares Interesse: Gerade mal 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich ab 19:09 Uhr für den Neustart begeistern - das waren nur halb viele wie im Vorfeld bei "Mein Lokal, Dein Lokal" dabei waren.

Beim Gesamtpublikum reichte das für gerade einmal 0,9 Prozent Marktanteil und auch in der Zielgruppe sah es für "Putz! Blitz! Blank!" mit 1,3 Prozent kaum besser aus. Dazu kommt, dass sich Kabel Eins auch um 20:15 Uhr schwer tat: Dort fiel "Deutschlands größte Geheimnisse" mit nur 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf neue Tiefstwerte. Allerdings verhinderte "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss Schlimmeres und steigerte sich noch auf überzeugende 6,3 Prozent in der Zielgruppe.

Konkurrent RTLzwei feierte seine größten Erfolge dagegen tagsüber - und zwar mit Anime-Klassikern. Nach einem verhaltenen Start steigerte sich "Mila Superstar" zur Mittagszeit auf bis zu 5,3 Prozent Marktanteil, ehe "Sailon Moon" danach sogar in der Spitze auf 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Für den Höhepunkt sorgte allerdings "Dragon Ball": Die Serie kam gegen 16 Uhr auf hervorragende 8,1 Prozent Marktanteil und bewegte sich damit weit über den Normalwerten des Senders. Dass es mit insgesamt zwischen 110.000 und 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vergleichsweise mäßig lief, dürfte man in München angesichts der starken Zielgruppen-Quoten sicher vernachlässigen können.

Die beiden Eigenproduktionen taten sich danach zudem deutlich schwerer: So fielen "Mein neuer Alter" und "Grip - Das Motormagazin" auf Marktanteile von 4,0 und 4,4 Prozent beim jungen Publikum zurück. Ordentlich schlug sich dagegen die Komödie "Bad Moms" in der Primetime, für die sich 5,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen begeisterten, sodass RTLzwei auf Augenhöhe mit ProSieben lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV