In den vergangenen Wochen bewegten sich die Marktanteile von "Grill den Henssler" mit Werten zwischen 5,8 und 6,6 Prozent auf einem ziemlich unscheinbaren Niveau sogar unterhalb des Vox-Senderschnitts. Da kam das Special am gestrigen Sonntag gerade recht: Statt mehrerer Promis versuchte diesmal nur einer Henssler zu grillen: Frank Rosin forderte den Gastgeber zum Duell heraus. Das hat dem Publikum offenbar ziemlich gut geschmeckt.

1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Ausgabe im Schnitt an, das war fast eine halbe Million mehr als in den vergangenen beiden Wochen. Der Marktanteil kletterte schon beim Gesamtpublikum auf starke 7,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar erstmals seit August vergangenen Jahres wieder ein zweistelliger Wert erreicht: Auf 10,4 Prozent ging es hier nach oben. Bei den 14- bis 59-Jährigen blieb man mit 9,6 Prozent nur knapp unter dieser Marke hängen.

Marktanteils-Trend: Grill den Henssler Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Vom starken Vorlauf profitierte auch das nachfolgende "Prominent!", das mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls recht gut unterwegs war. "Grill den Henssler" musste sich in der Primetime beim jüngeren Publikum damit nur dem "Tatort" (27,5 Prozent Marktanteil) sowie dem Film "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (10,5 Prozent Marktanteil) in Sat.1 geschlagen geben.

Ein Ende mit Schrecken gab's hingegen für die ProSieben-Eigenproduktion: "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?": Der Marktanteil unterbot mit nur 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen die ohnehin schon schlechten Werte der vergangenen Wochen nochmal deutlich, im Schnitt verfolgten nur 370.000 Personen die Sendung - da ist wirklich die einzige gute Nachricht, dass die erste und sicherlich letzte Staffel damit nun auch komplettt über die Bühne gebracht wurde. Zur Erinnerung: Die hatten im Schnitt noch knapp 900.000 Menschen verfolgt - und schon damals waren die Quoten schwach.

Marktanteils-Trend: Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"Deutschlands größte Geheimnisse" konnte sich bei Kabel Eins unterdessen etwas erholen, blieb mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber erneut weit hinter Erfolgen früherer Staffeln zurück. Beo RTLzwei erreichte der Film "Shang-High Noon" nur sehr schwache 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTL blieb mit dem Film "Killer's Bodyguard" mit 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blass, "Stern TV am Sonntag" erzielte anschließend noch 7,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV