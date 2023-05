Ein Blick auf die Tagesmarktanteile verrät schon, dass es für RTLzwei kein sonderlich guter Tag gewesen ist. Mit nur 3,4 Prozent Marktanteil war der Sender aus Grünwald am Montag äußerst schwach unterwegs und musste sich sogar fast RTLup geschlagen geben, der Spartensender brachte es auf starke 3,2 Prozent. RTLzwei tat sich fast durchweg schwer, auch in der Primetime, wo zwei Ausgaben von "Davina & Shania - We Love Monaco" nur 3,4 und 3,7 Prozent Marktanteil erzielten. Nicht einmal eine halbe Million Menschen schalteten ein.

Aber auch am Nachmittag und am Vorabend sah es für RTLzwei schlecht aus. "Hartz und herzlich" holte um 16 Uhr nur 3,5 Prozent Marktanteil und im Anschluss startete die neue Garten-Doku "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" mit miserablen 1,5 Prozent. Zu allem Übel taten sich dann auch noch die Soaps richtig schwer: "Köln 50667" blieb bei 2,8 Prozent hängen und "Berlin - Tag & Nacht" kam auf nur 3,7 Prozent.

RTLup setzte in der Primetime derweil auf etliche Folgen von "Hinter Gittern". Damit holte man zu Beginn zwar nur 1,6 Prozent, danach ging es allerdings kontinuierlich bergauf. Kurz nach Mitternacht standen 9,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto des kleinen Spartensenders. Zur Mittagszeit schraubte zudem das "Familiengericht" die Quoten in die Höhe. Zwischen 12 und 15:15 Uhr lag der Marktanteil von RTLup zwischen starken 4,9 und noch besseren 7,7 Prozent.

RTLup ist am Montag aber längst nicht der einzige Sender in der Nische gewesen, der mit guten Quoten zu überzeugen wusste. Bei Nitro holte "Alarm für Cobra 11" zwischen 2,3 und 3,1 Prozent ab 20:15 Uhr und am Vorabend lagen "Ein Käfig voller Helden" und "Hör mal wer da hämmert" bei mehr als 3,0 Prozent. Am Ende kam Nitro auf 2,4 Prozent Tagesmarktanteil, Super RTL und Comedy Central lagen mit jeweils 2,3 Prozent nur knapp dahinter. Und auch die beiden Nachrichtensender Welt (1,9 Prozent) und ntv (1,7 Prozent) lagen auf einem starken Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV