Der Primetime-Verlauf: Wenig Bewegung beim ZDF

In der AdScanner-Verlaufskurve, die anzeigt, wie viele Vodafone-TV-Haushalte die Programme zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- oder ausgeschaltet haben, zeigt sich zwischen 20:15 und 21:45 Uhr beim ZDF recht wenig Bewegung. Im Anschluss an "ZDFzeit" konnte "Frontal" also keine Menschen zum Einschalten bewegen - im Gegenzug schalteten aber auch nur sehr wenige ab. Erst zum "heute journal" zeigt die Kurve dann deutlich nach oben, um kurz danach aber schon wieder abzufallen. Das Nachrichtenmagazin ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer aber ganz offensichtlich ein starkes Anker, der einen Einschaltimpuls liefert.

Bei ProSieben ist derweil wieder ein Phänomen zu beobachten, das in der Vergangenheit bei vielen TV-Shows aufgetreten ist, die von den Sendern sehr lang gestreckt werden - vor allem unter der Woche. Nachdem die Zuschauerinnen und Zuschauer im Anschluss an die Werbepausen zunächst noch immer wieder zurückkommen, zeigt der generelle Trend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" nach 22:15 Uhr nach unten. Einige Fans der Show wollen oder können also nicht bis 23:30 Uhr dranbleiben.

Der Vorabend-Verlauf: Schlechte Nachrichten für Sat.1

Bislang hat der Mini-Umbau am Vorabend keine Quoten-Besserung für Sat.1 gebracht. "Volles Haus" ist trotz verkürzter Sendezeit ein Flop und auch "Lenßen übernimmt" enttäuscht jeden Tag aufs Neue. Ein Blick auf die AdScanner-Verlaufskurve zeigt: Beide Programme sind über ihre Laufzeit hinweg kaum imstande, neue Personen zum Sender zu locken. Erst kurz vor Beginn der Primetime zeigt der Trend bei Sat.1 leicht nach oben - so wie bei fast allen anderen.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD stark

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Dienstag war WarnerBros. Discovery mit 14 Prozent der erreichten Haushalte mal wieder gut unterwegs und lag damit auch recht deutlich vor El Cartel Media (11 Prozent). Ganz vorne stand erneut die AdAlliance mit 39 Prozent.

Werbe-Ranking: Unterschiedliche Strategien

Ein Blick auf das Werbe-Ranking zeigt, welch unterschiedliche Strategien die Unternehmen in Sachen TV-Werbung fahren. Merck und Tchibo warben etwa mit 59 bzw. 49 Spots für ihre Produkte und erreichten damit recht ansehnliche Bruttoreichweiten in Höhe von etwa 57 und 50. Auf einen XRP-Wert von 53,59 kam auch die Deutsche Postcode Lotterie, dafür benötigte sie aber 176 Spots. Get Your Guide schaffte mit 214 Ausstrahlungen 47,98 XRP. Während Merck vor allem bei RTLzwei, Kabel Eins, ProSieben und Sat.1 warb, setzte Get Your Guide vor allem auf kleinere Sender wie N24 Doku, Welt, Deluxe Music, Sport1, ServusTV oder auch Sky Sport News.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.