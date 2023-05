Kein Erfolg war die lineare Ausstrahlung der ersten vier Folgen der zweiten "MaPa"-Staffel, die das Das Erste am späteren Freitagabend zwischen 22:22 und 0:22 Uhr im Programm hatte. Die Geschichten, die es auf Abruf schon in der Mediathek gibt, landeten beim Publikum ab drei Jahren bei zwischen 2,7 und 4,3 Prozent – alles weit unterdurchschnittliche Ergebnisse. Kam die erste Folge noch auf 0,77 Millionen Zusehende, ging es schnell bergab. Schon ab kurz vor 23 Uhr sicherte sich Ausgabe Nummer zwei nur noch 0,45 Millionen Fans. Reichlich trist fielen die Quoten auch bei den 14- bis 49-Jährigen aus: Hier landeten die vier Ausgaben bei zwischen 2,1 und 3,6 Prozent.

Dabei hatte Das Erste in den Stunden zuvor wunderbar abgeschnitten: "Mein Vater, der Esel und ich" holte zur besten Sendezeit knapp dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 15,8 Prozent. Der Streifen war mit acht Prozent zudem auch bei den Jüngeren beliebt. Die Vorabend-Ratespiele "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell" überzeugten mit 19,2 sowie 12,8 Prozent im Gesamtmarkt.



Deutlich stärker als in den Wochen zuvor präsentierte sich am späteren Freitagabend zudem das ZDF, zumindest mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse. So kam die "heute-show" ab 22:32 Uhr bei den Jüngeren erstmals seit Anfang Februar wieder auf über 20 Prozent. Gemessen wurden 20,8 Prozent, insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 3,75 Millionen. Die daraus resultierenden 19,8 Prozent im Gesamtmarkt waren der höchste Marktanteil der Sendung seit November 2022. Im Anschluss verfolgten noch 1,59 Millionen Personen das "ZDF Magazin Royale", das bei den Jüngeren auf 16,4 Prozent kam und somit um vier Prozentpunkte besser abschnitt als sieben Tage zuvor. Sowohl die Sendung mit Oliver Welke als auch die mit Jan Böhmermann legt aber Woche für Woche zeitversetzt und somit in den endgültigen Quotendaten nochmals deutlich zu.

Stark unterwegs waren im ZDF am Freitag erwartungsgemäß auch wieder die zwischen 20:15 und 22 Uhr ausgestrahlten Krimis: "Ein Fall für Zwei" sicherte sich dabei 4,29, "Letzte Spur Berlin" 3,85 Millionen Fans. Im Gesamtmarkt wurden Marktanteile in Höhe von 19,8 und 17,1 Prozent gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen punkteten die Krimis mit 9,4 sowie 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV