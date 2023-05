Gleich drei Sender buhlten am Samstagabend um die Gunst des Show-Publikums. Mit Blick auf die Zielgruppe kann dabei ProSieben am lautesten jubeln. Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Schlag den Star" mit "The BossHoss" und Bastian Bielendorfer sowie Özcan Cosar, die sich das erste Doppel-Duell in der Geschichte des Formats lieferten, einen tollen Marktanteil von 16,3 Prozent. Eine höhere Quote verbuchte die Show zuletzt im September, als sich Michael Bully Herbig und Rick Kavanian gegenüberstanden.

Der hohe Wert ist allerdings auch auf die sehr ausgedehnte Sendungslänge zurückzuführen, denn entschieden war die Show erst gegen 2 Uhr in der Nacht. Das erklärt dann auch, weshalb "Verstehen Sie Spaß" im Ersten trotz einer ähnlich hohen Sehbeteiligung einen deutlich niedrigeren Marktanteil erzielte: Dort sorgten 470.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer für 12,8 Prozent. Insgesamt ging das Interesse des Publikums aber deutlich zurück: Mit nur 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,1 Prozent Marktanteil lief es für die ARD-Show vergleichsweise mäßig.

Das Nachsehen hatte RTL, auch wenn man in Köln immerhin aufatmen wird, dass "Die große Geo-Show" nach der soliden Premiere in der Vorwoche auch diesmal wieder einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte - wenn auch nur knapp. Mit 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen brachte es die zweite Ausgabe auf 10,4 Prozent, etwas mehr als einen Prozentpunkt weniger als beim Auftakt. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die 7,3 Prozent Marktanteil. Das deutlich längere "Schlag den Star" brachte es bei ProSieben übrigens auf 1,15 Millionen sowie 8,0 Prozent.

Mit dem Gesamt-Sieg hatte letztlich aber keine der Shows etwas zu tun: Ganz vorne rangierte am Samstagabend das ZDF: Dort erreichte der Krimi "Ostfriesenfeuer" im Schnitt 5,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die an diesem vorsommerlichen Tag für fulminante 28,5 Prozent Marktanteil sorgten. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,9 Prozent richtig gut aus. Nur eine Nebenrolle spielten dagegen US-Filme: Sat.1 kam mit "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" auf 6,0 Prozent, Vox blieb mit "Asterix im Land der Götter" bei 4,8 Prozent hängen.

