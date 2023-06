am 03.06.2023 - 09:11 Uhr

"Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" war der erste "KulFaz", also ein besonders kultiger Film, der deshalb von Peter Rütten und Oliver Kalkofe im Tele 5-Programm ab 20:15 Uhr gewürdigt wurde. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Quoten stark aus. Hier wurden tolle 2,5 Prozent Marktanteil generiert, insgesamt waren es 1,4 Prozent. Im Schnitt schalteten 0,34 Millionen Menschen ein. Der nachfolgende Streifen "Eruption: LA" hielt da nicht mit; die Reichweite sank auf im Schnitt 120.000, die Zielgruppen-Quote auf 0,6 Prozent.

Mit Fiction erfolgreich war am Freitagabend auch ProSieben: Dort gab es ab 20:15 Uhr den Film "Justice League" zu sehen, der auf gute 9,7 Prozent Marktanteil kam. 1,02 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein. Okay waren die Werte, die RTLzwei zur Primetime mit "Attraction" generierte: Hier standen 3,9 Prozent bei den Umworbenen auf der Uhr, 0,64 Millionen Menschen schauten zu. Mit Werten um die fünf Prozent gab "Criminal Minds" mit den drei bis 23:10 Uhr gezeigten "Criminal Minds"-Episoden ein gutes Bild ab, nach 23:10 Uhr tat sich die Profiler-Serie dann schwerer, gab nach 0:10 Uhr mit über sieben Prozent aber wieder Gas.



Über sieben Prozent holte Vox – allerdings zur besten Sendezeit: Exakt 7,2 Prozent wurden für "Goodbye Deutschland" ausgewiesen. Das Zusammenspiel mit dem ab 22:11 Uhr folgenden Film "Warcraft: The Beginning" klappte aber nicht. Weniger als dreieinhalb Prozent Marktanteil wurden für diesen ausgewiesen.

Ein schöner Erfolg gelang auch dem Disney Channel, der am Freitagabend mit "Peter Pan" auf 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Super RTL ließ er somit jedenfalls hinter sich. Dort landete "Große Haie – Kleine Fische" bei 1,3 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV