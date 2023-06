Der Primetime-Verlauf: "Tatort" verliert anfangs deutlich

Der neueste Franken-"Tatort" verlor binnen der ersten 15 Minuten ziemlich deutlich an Reichweite, was sich bis 20:30 Uhr dann noch in in etwas abgeschwächter Form fortsetzte. Der Großteil derer, die dann noch dabei waren, blieben dann immerhin bis zum Ende dran. Doch in den ersten 30 Minuten wechselten offenbar etliche zu den Avengers bei ProSieben, das erst begen 20:35 Uhr seine Flughöhe erreicht hatte, die man dann auch bis zum Ende des Films hielt. Auch das ZDF legte mit dem Katie Fforde-Filmin den ersten 30 Minuten nach und nach zu und sammelte offenbar manch enttäuschten "Tatort"-Fan ein.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Nachrichtensendungen erreichen Höhepunkt erst im Verlauf

Mit der wichtigsten Meldung des Tages in eine Nachrichtensendung zu starten, liegt sehr nahe - sorgt aber dafür, dass etliche Zuschauerinnen und Zuschauer sie wohl gar nicht mitbekommen. Egal ob man auf RTL aktuell", "heute" oder die "Tagesschau" blickt: Die AdScanner-Verlaufskurve zeigt stets, dass zu Beginn der Sendung bei Weitem noch nicht so viele Menschen vor dem Fernseher dabei sind wie im weiteren Verlauf.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One ist an der Ad Alliance dran

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag lagen die beiden großen Vermarkter Seven.One Media und die Ad Alliance nahezu gleichauf mit einem ganz kleinen Vorteil für den RTL-Vermarkter. Hier macht sich bemerkbar, dass sowohl ProSieben als auch Sat.1 am Abend recht gut unterwegs waren, vor allem RTL sich in der Primetime aber Schwächen leistete.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Swiffer legt noch eine Schippe drauf

Procter & Gamble wirbt schon das ganze Jahr über kontinuierlich für seine Swiffer-Produkte, seit Anfang des Monats legte man aber nun nochmal eine Schippe drauf. Am Sonntag liefen die Spots 130 Mal und damit so häufig wie noch an keinem anderen Tag in diesem Jahr - und sie erzielten mit über 101 XRP auch eine so hohe Bruttoreichweite wie noch an keinem anderen Tag. Dabei konzentrierte sich die Kampagne auf die beiden großen Sendergruppen sowie RTLzwei und DMAX - wobei insbesondere Sat.1 und ProSieben mit zusammen deutlich über 50 Prozent einen besonders großen Beitrag zur Reichweite lieferten.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.