Mit knapp neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Rückkehr der Show "Viva la Diva" vor acht Tagen nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Damals hatte das von Tim Mälzer moderierte Format allerdings auch gegen die Bundesliga-Relegation in Sat.1 anzutreten. Ohne Live-Fußball im Gegenprogramm kam eine weitere Folge nun auf bessere und für RTL recht ordentliche Werte. 11,8 Prozent wurden an diesem Freitagabend zwischen 20:15 und 22:45 Uhr ermittelt. Die Reichweiten, sowohl gesamt als auch in der klassischen Zielgruppe, blieben aber nahezu unverändert. Sie stiegen nur um wenige 10.000 auf 1,37 Millionen beim Publikum ab drei sowie 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die klar steigenden Quoten waren also ein Resultat niedrigerer Fernsehnutzung.

Nicht funktioniert hat eine gegen 22:45 Uhr gestartete Begleitdoku des Formats. Diese ließ die Marktanteile diesmal auf 5,1 Prozent krachen. Im Kampf um den Primetime-Thron bei den Umworbenen lieferte sich RTL ein enges Rennen mit ProSieben. Dort gab es zur besten Sendezeit Action zu sehen: Auf 11,7 Prozent kam "James Bond 007 jagt Dr. No"- ebenfalls 0,43 Millionen Umworbene sahen den Blockbuster im Schnitt. Mit Blick auf den Gesamtmarkt wurden 0,99 Millionen ausgewiesen. Die "Liebesgrüße aus Moskau", die im Anschluss liefen, punkteten noch mit 9,9 Prozent.



Somit lag ProSieben am Freitagabend auch klar vor Sat.1: 7,2 und 6,6 Prozent und somit passable Werte fuhren dort zwei "111"-Folgen ein. Mit Blick auf den Tagesmarktanteil hatte ProSieben die Nase in der Zielgruppe vorn. 9,1 Prozent wurden ermittelt, Sat.1 kam auf 6,3 Prozent. RTL musste sich mit 8,8 Prozent zufrieden geben. Das lag auch daran, dass sich bei RTL die Access Prime ungewöhnlich schwer tat.

Im Ersten lief ab 20:15 Uhr "Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim" – der 90-Minüter landete bei im Schnitt 12,7 Prozent Marktanteil und somit ordentlichen Werten. Im Schnitt schauten 2,67 Millionen Menschen zu. 1,81 und 1,83 Millionen Zusehende hatten am Vorabend zwischen 18 und 19:45 Uhr schon die Rateshows "Gefragt – gejagt" und "Quizduell" verbucht. Erzielt wurden damit 15,3 und 12,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV