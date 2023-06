Vox hat am Dienstag die achte und damit letzte Ausgabe der diesjährigen "Sing meinen Song"-Staffel ausgestrahlt. Die Folge, in der die Musikerinnen und Musiker Duette darboten, erreichte 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 340.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit 8,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann Vox zufrieden sein.

In den vergangenen Wochen war es teilweise ein Auf und Ab für die "Sing meinen Song"-Quoten. Gestartet war die Staffel noch mit hervorragenden 11,4 Prozent Marktanteil, gegen starke Konkurrenz waren zwischenzeitlich aber auch nur 5,3 Prozent drin. Am Ende pendelte sich der Durchschnittswert bei etwa 8,2 Prozent (vorläufig gewichtet) ein. Von zweistelligen Marktanteilen wie in der Vergangenheit ist das Format damit ein gutes Stück entfernt, zufrieden sein kann man in Köln trotzdem. "Sing meinen Song - Große Songs, neu geboren" funktioniere am späten Dienstagabend allerdings überhaupt nicht und fiel trotz des guten Vorlaufs auf 4,9 Prozent Marktanteil.

Zufrieden sein kann man derweil auch bei RTLzwei, das zur besten Sendezeit "Deutschland - Deine Schulden" zurück auf die Bildschirme holte. Mit 530.000 Zuschauenden waren 5,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin. "Armes Deutschland" steigerte sich danach sogar noch auf 7,8 Prozent, auch dadurch landete RTLzwei am Ende bei einem ansehnlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent.

Kabel Eins kam mit 5,2 Prozent Tagesmarktanteil knapp hinter RTLzwei ins Ziel, in der Primetime war der Sender aber stärker als die Konkurrenz aus Grünwald. Mit dem Film "Vacation - Wir sind die Griswolds" versammelte man 580.000 Menschen vor den TV-Geräten, davon die Hälfte zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei starken 7,0 Prozent. "Die Chaoscamper" erreichte danach 8,3 Prozent.

Von diesen Werten konnte Sat.1 nur träumen. Eine neue Folge "Navy CIS: Hawaii" erreichte 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist ein Wert, mit dem man wohl halbwegs leben kann. 960.000 Menschen sahen zu. Mit Wiederholungen sah es später aber deutlich schlechter aus: "Navy CIS" lag bei nur 5,6 Prozent, zwei Folgen "Bull" blieben bei 3,9 und 3,7 Prozent hängen. Am Ende holte Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent und lag damit auf einem Niveau mit Vox.

