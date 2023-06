2,9 Prozent Marktanteil hat Nitro am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, damit war man der erfolgreichste Nischensender. Überzeugen konnte man das Publikum unter anderem ab 20:15 Uhr mit Hai-Content: Den Film "Der weiße Hai" sahen sich 710.000 Menschen an, damit hatte Nitro zur besten Sendezeit eine höhere Reichweite als ProSieben, RTLzwei und Kabel Eins. Beim jungen Publikum holte man sehr gute 4,1 Prozent Marktanteil.

Und danach ging der Erfolg, wenn auch in abgeschwächter Form, weiter. "The Shallows – Gefahr aus der Tiefe" kam auf 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum holte Nitro damit noch 3,2 Prozent Marktanteil. Und "DAM Sharks" war ab Mitternacht noch zu 2,4 Prozent Marktanteil gut. Am Vorabend punktete der Sender mit "Hör mal wer da hämmert" und "Ein Käfig voller Helden".

Bei DMAX sorgten zunächst die "Steel Buddies" für einen guten Start in den Abend: 290.000 Zuschauende waren hier mit dabei, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,6 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es im Anschluss allerdings für den "Germinator". Der deutsche Cop in Texas hielt die Reichweite stabil bei 290.000, davon waren aber ein paar mehr zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das ließ den Marktanteil auf 3,2 Prozent steigen. Am Ende konnte sich DMAX über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent freuen - Platz zwei unter den Nischensendern.

Und auch für ProSieben Maxx lief es angesichts von 2,2 Prozent am Dienstag gut. "Family Guy" startete zwar mit 2,5 Prozent in den Abend, die Quoten der anderen Serien schwankten danach aber sehr. Strecke gemacht hat der Sender vor allem am Vormittag und frühen Nachmittag: Zwischen 6:50 und 14:20 Uhr lagen die Quoten weit über dem Senderschnitt, "Border Patrol Ireland" kam teilweise auf 5,5 Prozent. Nach Mitternacht lag eine Wiederholung von "SmackDown" zudem noch bei 5,4 Prozent.

Gut lief es am Dienstag auch für die beiden Nachrichtensender ntv und Welt. Während ntv auf einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 1,9 Prozent kam, erreichte Welt 1,7 Prozent. Als ntv am Vormittag eine Pressekonferenz von Karl Lauterbach übertrug, erreichte man damit 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 60.000 Menschen sahen ab 10:30 Uhr zu. Auch Welt holte hier mit 2,4 Prozent einen guten Wert und verzeichnete mit 80.000 Zuschauenden sogar eine höhere Reichweite - hier war die Übertragung allerdings auch nur halb so lang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV