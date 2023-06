am 16.06.2023 - 09:12 Uhr

In einer dreistündigen Live-Show hat ProSieben die diesjährige Gewinnerin des Fernsehformats "Germany's Next Topmodel" gekürt und damit erwartungsgemäß mit Abstand die meisten jungen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernsehgeräte gelockt. Die Sendung mit u.a. Heidi Klum kam auf 0,84 Millionen Umworbene und somit starke 18,3 Prozent Marktanteil. Innerhalb der diesjährigen Staffel war das der beste Werte seit Ende März. Insgesamt schauten am Donnerstag im Schnitt 1,66 Millionen Menschen zu. Somit endet eine "GNTM"-Staffel, die ProSieben weit überdurchschnittliche Quoten bescherte. Über alle Folgen hinweg war das Format von RedSeven für rund 17,5 Prozent Marktanteil (jew. vorl. gewichtet) gut.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Genau dieser Trend zeigt sich auch beim Vergleich mit früheren Finalshows: Der Schlussakt 2022 kam noch auf rund 21 Prozent bei den kommerziell wichtigen Personen, 2021 wurden sogar mehr als 25 Prozent ermittelt. ProSieben sicherte sich am Donnerstag bei den 14 bis 49-Jährigen den Tagessieg, kam auf 10,5 Prozent Marktanteil und landete somit zwei Zehntel vor RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV