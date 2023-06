Der Primetime-Verlauf: Krimi bringt Menschen zum ZDF

Mit seiner Krimiwiederholung von "Ein Mädchen wird vermisst" hat das ZDF am Montagabend zwischen 20:15 und 21:45 Uhr kontinuierlich Publikum dazu gewonnen. Mit dem Abspann verabschiedeten sich dann viele Krimifans aber prompt – noch ehe die erste Nachricht im "heute journal" verlesen war, war die Reichweite in den Vodafone-Haushalten merklich geschrumpft. Bergab ging es auch am späteren Abend. Dass "Mo Hayder: Ritualmord" aber nicht alle bis zur Aufklärung halten konnte, mag weniger am Stoff an sich gelegen haben als wohl an der Tatsache, dass die Menschen zu späterer Stunde schlicht schlafen gingen. Sehr schön performt hat indes "Bella Italia" bei RTLzwei, das speziell zu Beginn der 20:15-Uhr-Folge einige Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewann.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Wiso" profitiert vom Ende von "Morden im Norden"

Das Magazin "Wiso", das das ZDF am Montagabend um kurz vor halb acht startete, erreichte bei Weitem nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die die "heute"-Nachrichten zuvor informiert hatten. Viele schalteten nach den News weg. Aber "Wiso" legte innerhalb der rund 50 Minuten langen Laufzeit auch zu – und zwar ab 19:40 Uhr, ehe die Kurve dann rund eine Viertelstunde später wieder abfiel. Hier profitierte das Format wohl vor allem vom Ende von "Morden im Norden" im Ersten. Das Erste legte dann in den Minuten vor 20 Uhr wieder gewaltig zu. Zum Ersten kamen in diesem Fall zahlreiche Personen, die sich in der "Tagesschau" auf den neuesten Stand der Dinge bringen lassen wollten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance und Seven.One Media vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Montag lagen Sky Media und Visoon im Daily Reach ziemlich gleich auf. Beide kamen auf sechs Prozent, minimalen Vorsprung hatte sich Visoon erarbeitet. Platz eins hatte wie üblich AdAlliance reserviert, diesmal mit 37 Prozent.

© AdScanner