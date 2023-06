Vox hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 6,3 Prozent beendet. Damit kann man in Köln nicht wirklich zufrieden sein, ist das doch ein Wert, der unter dem Senderschnitt liegt. Auch ProSieben (7,0 Prozent) war deutlich erfolgreicher. Zurückzuführen ist das in Teilen auch auf das schwache Programm im Hauptabend: Mit einer alten "Hitwisser"-Ausgabe erreichte man nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 4,3 Prozent über Stunden hinweg auf einem enttäuschenden Niveau.

Dabei waren die Voraussetzungen eigentlich gut: "Das perfekte Dinner" hat nämlich viele Zuschauende erreicht und diese dementsprechend zu Beginn der Primetime abgeladen - die suchten nach der Kochshow nur eben das Weite. 1,07 Millionen Menschen erreichte das Format am Vorabend, beim jungen Publikum waren so starke 10,0 Prozent Marktanteil drin. "First Dates" lag zuvor nur bei 3,8 Prozent - auch das unterstreicht noch einmal die Stärke des "Dinners", das auch ohne gute Quoten im Vorprogramm verlässlich performt.

Dass "First Dates" am Dienstag so schlecht lief und mit den 3,8 Prozent sogar auf einen neuen Jahres-Tiefstwert fiel, überrascht allerdings - schließlich war "Zwischen Tüll und Tränen" zuvor mit 8,6 Prozent recht gut unterwegs. Auch "Shopping Queen" und "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" überzeugten am Nachmittag mit 9,1 und 8,9 Prozent.

Noch deutlich besser lief es für Vox dann aber in der Nacht, dort konnte sich "Medical Detectives" schnell vom "Hitwisser"-Flop erholen, zwei Ausgaben kamen auf 10,2 und 15,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Snapped - Wenn Frauen töten" steigerte sich danach sogar noch auf 22,5 Prozent. Auf seine nächtliche True-Crime-Reihe kann sich Vox also weiterhin verlassen. Dafür schwächelte der Sender am Dienstag an anderer Stelle.

Erfolgreichster Nischensender war am Dienstag übrigens DMAX, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent kam. In der Primetime erzielte "Steel Buddies" zwar gute Werte, blieb mit 2,1 Prozent aber noch unter dem Tagesschnitt. "Der Germinator" lag im Anschluss bei 2,2 Prozent - und erst "Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd" steigerte sich am späten Abend merklich auf 3,5 Prozent. Dafür lief es auch am Vorabend gut, unter anderem mit den "Steel Buddies" (bis zu 4,1 Prozent), aber vor allem mit "Hardcore Pawn", das es teilweise auf bis zu 6,1 Prozent brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV