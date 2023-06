Daniela Katzenberger hat am Mittwoch ihre Abschiedstour bei RTLzwei gestartet, demnächst wechselt sie bekanntlich zurück zu Vox (DWDL.de berichtete). Die nun gestartete Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" wird also die letzte sein, die bei RTLzwei zu sehen sein wird. Und bei der Rückkehr lief es durchaus gut für die Blondine: Zwei Folgen lagen bei 5,8 und 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, insgesamt kam die zweite Folge auf eine Reichweite in Höhe von 700.000.

Damit lag Daniela Katzenberger recht deutlich über dem aktuellen Senderschnitt von RTLzwei, der im Mai bei knapp über 4 Prozent lag. Von früheren Werten war das Format damit aber ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt: Die zurückliegende Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" erreichte im Durchschnitt fast 8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum (vorläufig gewichtet). Später am Abend legte auch "Temptation Island VIP" einen guten Start beim Sender hin: Zwei Ausgaben erzielten 6,1 und 6,4 Prozent Marktanteil.

Noch besser lief es am Mittwoch für andere Sender, beispielsweise Vox und Kabel Eins, die auf US-Serien und Filme setzten. Kabel Eins versammelte 770.000 Menschen mit "Ocean’s Twelve" vor den TV-Geräten, 310.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 7,5 Prozent. "James Bond 007 jagt Dr. No" erreichte danach ebenfalls noch gute 6,4 Prozent.

Bei Vox machte "Bones" die Verantwortlichen froh. Mit einer alten Folge zu Beginn der Primetime erreichte man zwar nur 5,5 Prozent, eine weitere Wiederholung steigerte sich aber schon auf 6,9 Prozent. Ab 22:10 Uhr waren dann sogar 8,7 Prozent drin, die dritte Folge des Abends erzielte mit 910.000 auch die höchste Reichweite des Abends. Im Anschluss steigerte sich "Bones" bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch auf 12,4 Prozent - eine beeindruckende Entwicklung einer Serie, die längst eingestellt ist.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV