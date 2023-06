Nachdem "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" in der vergangenen Woche schon in der Sommerpause waren, war der Platz an der Spitze des Rankings der Sendungen, die am stärksten durch zeitversetzte Nutzung profitiert haben, neu zu vergeben - und er ging trotzdem wieder an eine Satire-Sendung, nun aber aus dem Ersten: "Extra 3" konnte dort seine Reichweite nachträglich noch von 1,56 auf 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen, insbesondere der Marktanteil beim jungen Publikum konnte sich mit 11,0 Prozent wieder mehr als sehen lassen.

Unterdessen gab es anderswo etliche Staffelfinals. Bei RTLzwei steigerte sich das Finale von "Kampf der Realitystars" noch um 150.000 auf 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 1,6 Prozentpunkte auf nun 8,8 Prozent Marktanteil. Das war zwar etwas weniger als in der Vorwoche, trotzdem war auch diese Staffel für RTLzwei wieder ein voller Erfolg. "Germany's Next Topmodel" beendete die Staffel mit einem Marktanteil von 19,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit gelang es nur in der Anfangsphase der Staffel, die 20-Prozent-Marke zu überspringen, im Schnitt lief es merklich schlechter als ein Jahr zuvor - was aber auch hier nichts daran ändert, dass das Format für ProSieben ein voller Erfolg ist.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 15.06.

22:52 1,74

(+0,18) 12,5%

(+0,8%p.) 0,37

(+0,05) 11,0%

(+1,0%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 14.06.

20:16 4,91

(+0,17) 21,7%

(+0,1%p.) 0,90

(+0,07) 18,1%

(+0,2%p.) Kampf der Realitystars 14.06.

20:14 0,97

(+0,15) 4,5%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,10) 8,8%

(+1,6%p.) Tatort: Die Nacht der Kommissare 18.06.

20:15 6,84

(+0,14) 27,4%

(+0,0%p.) 1,25

(+0,08) 22,0%

(+0,6%p.) The Commuter - Die Fremde im Zug 12.06.

22:15 2,36

(+0,14) 16,2%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,07) 13,6%

(+1,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.06.

20:15 1,80

(+0,13) 8,5%

(+0,5%p.) 0,93

(+0,09) 19,5%

(+1,2%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 12.06.

20:14 0,85

(+0,13) 3,7%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,06) 9,5%

(+1,0%p.) Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis 12.06.

20:16 5,30

(+0,12) 22,9%

(+0,1%p.) 0,38

(+0,00) 8,1%

(-0,2%p.) The Taste 14.06.

20:15 1,02

(+0,12) 5,3%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,10) 9,8%

(+1,7%p.) Tierärztin Dr. Mertens 13.06.

20:14 3,90

(+0,10) 17,5%

(+0,0%p.) 0,39

(+0,01) 9,2%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.06.-18.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den höchsten Marktanteils-Nachschlag in der klassischen Zielgruppe gab's fürs Staffelfinale von "The Taste", das nach der endgültigen Gewichtung noch 9,8 statt 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vorweisen kann. Das war ein Staffelbestwert, die Allstars-Staffel blieb aber weit hinter dem Erfolg regulärer Ausgaben zurück. Zum Vergleich: Das Finale der Herbst-Staffel im vergangenen Jahr lag nach der endgültigen Gewichtung bei einem Marktanteil von 15,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Frohe Kunde brachte die endgültige Gewichtung der Quoten unterdessen noch für die Vox-Sendung "Der Camping-Clan - Alles für den Platz". Aus mageren 1,3 wurden noch erfreulich gute 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 50.000 auf nun im Schnitt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 14.06.

20:15 1,02

(+0,12) 5,3%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,10) 9,8%

(+1,7%p.) Kampf der Realitystars 14.06.

20:14 0,97

(+0,15) 4,5%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,10) 8,8%

(+1,6%p.) The Commuter - Die Fremde im Zug 12.06.

22:15 2,36

(+0,14) 16,2%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,07) 13,6%

(+1,5%p.) Der Camping Clan - Alles für den Platz 17.06.

20:15 0,23

(+0,05) 1,3%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,05) 2,7%

(+1,4%p.) Kampf der Realitystars - DIE STUNDE NACH DER STUNDE DER WAHRHEIT 14.06.

22:50 0,35

(+0,08) 3,2%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,04) 5,5%

(+1,3%p.) Markus Lanz 13.06.

23:17 1,14

(+0,07) 11,9%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,04) 8,2%

(+1,3%p.) Lenßen übernimmt 15.06.

18:00 0,39

(+0,05) 3,3%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,03) 4,1%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.06.

20:15 1,80

(+0,13) 8,5%

(+0,5%p.) 0,93

(+0,09) 19,5%

(+1,2%p.) Köln 50667 13.06.

18:06 0,17

(+0,04) 1,3%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,03) 5,5%

(+1,2%p.) SmackDown 17.06.

22:11 0,32

(+0,08) 1,9%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,04) 3,4%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.06.-18.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV