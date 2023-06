"RTL Aktuell Spezial": Zahlen steigen wie die Temperaturen

Der Primetime-Verlauf: Großes Interesse an Extrem-Wetter-Bericht

Exakt 29 Grad hat es außerhalb des Büros, während dieser Text verfasst wird – über zehn Grad mehr als noch am frühen Morgen. Ähnlich wie die Temperaturen sind auch die Reichweiten bei RTL gestiegen. Deutlich und recht schnell gestern Abend als der Sender um 20.15 Uhr ein 15 Minuten langes "RTL Aktuell Spezial" zu Hitze, Dürre und kommenden Unwettern anbot. Schon in den finalen "GZSZ"-Minuten legte das RTL-Programm reichweitentechnisch stark zu. Während des Specials waren die Werte dann recht schnell leicht rückläufig, nach 20:30 Uhr verlor man eine Reihe von Zusehenden, die sich für die Spielshow "Der Preis ist heiß" nicht interessierten.

Der Vorabend-Verlauf: Auch ":newstime" lockt an

Wie schon ein ums andere Mal erwähnt: Nachrichtenprogramme locken auch zu den großen Privatsendern Menschen: Der "RTL Aktuell"-Berg um 18:45 Uhr ist nahezu jeden Tag zu sehen und auch die neue ":newstime" in Sat.1 zog frisches Publikum an. Davor lief es für den Sender mäßig. Einen Anstieg der Kurve erkennt man etwa um 17:30 Uhr, hier dürften es die Regionalprogramme sein, die dafür den Ausschlag gaben.



Daily Reach der TV-Vermarkter: Wenig Neues

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Keine besonderen Bewegungen gab es beim Daily Reach: Visoon lag diesmal mit sieben Prozent etwas deutlicher vor Sky Media, AdAlliance führte mit gewohnten Werten, diesmal 38 Prozent.

Werbe-Ranking: Nischensender werben intensiv für Konsole

Auf schöne Werbereichweiten kam am Mittwoch die "Vielfalt verbindet"-Kampagne von RTL. Sie wurde auf den eigenen Sendern rund 59 Mal gespielt und sicherte sich damit knapp 50 XRP. Das reichte für Platz neun, mit Blick auf die generierten Reichweiten kam man knapp vor IKEA ins Ziel. Platz eins ging auch am Mittwoch wieder an das fleißig für Chicken McNuggets trommelnde McDonalds mit 141 Punkten. Lidl, C&A, REWE und Vodafone gehörten zu den weiteren reichweitenstärksten Anbietern.



Sehr oft geworben, insbesondere aber in der Nische, hat derweil Sony Interactive Entertainment für seine PlayStation. Trotz fast 350 Ausstrahlungen kam man nur auf etwa 45 XRP. Die Kampagne läuft erst den dritten Tag und war in erster Linie auf sehr kleinen Sendern zu sehen, etwa bei Deluxe Music oder Warner TV Comedy. Von den (etwas) größeren Free-TV-Sendern war unter anderem DMAX mit einigen Ausstrahlungen dabei.

