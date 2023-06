Nach dem noch nach kurzer Zeit wieder abgeblasenen Aufstand in Russland gab's einiges zu besprechen - was "Anne Will" zu den höchsten Quoten seit Monaten verhalf. So sahen am gestrigen Sonntag im Schnitt 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, fast eine Million mehr als noch in der vergangenen Woche. Generell gab es im gesamten Jahr 2023 nur zwei Ausgaben mit einer höheren Reichweite, zuletzt im März. Der Marktanteile lagen mit 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei Jahresbestwerten.

Auch für die "Tagesthemen" lief es diesmal sehr gut: 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich ab 22:45 Uhr nochmal auf den aktuellen Stand bringen, die Marktanteile blieben mit 16,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem hohen Niveau.

Dabei war zum Start in den Abend diesmal nur eine "Tatort"-Wiederholung zu sehen - doch auch die hielt Millionen Deutsche nicht von ihrem sonntäglichen Krimiritual ab. Die Kölner Folge "Wie alle anderen auch", die schon einmal vor knapp zweieinhalb Jahren zu sehen war, kam im Schnitt auf 5,3 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauer. Mit Marktanteilen von 23,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der "Tatort" bei Jung und Alt vor die Konkurrenz.

Doch auch beim ZDF kann man mit seinem Sonntagabend zufrieden sein: "Inga Lindström: Feuer und Glas" erzielte mit 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 16,2 Prozent, das "heute-journal" steigerte im Anschluss die Reichweite noch auf 4,24 Millionen, den Marktanteil auf 19,2 Prozent. Und auch "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" lief am späteren Abend mit 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum gut.

Die Serie "Der Schatten" tat sich bei der linearen Ausstrahlung in ZDFneo hingegen recht schwer: 0,26 Millionen Menschen sahen die erste Folge im Schnitt, bei Episode 2 waren nur noch 0,22 Millionen dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank von zunächst 1,1 auf 0,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 0,2 Prozent Marktanteil erzielt. Entscheidender für die Beurteilung des Erfolgs dürften hier aber die Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek sein. Dazu liegen bislang keine öffentlich zugänglichen Zahlen vor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV