Zwei weitere Folgen der finalen "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" (die Katze schließt sich bald wieder Vox an) konnten die tollen Auftaktwerte der Vorwoche bei RTLzwei nicht halten. Sie fielen 4,4 und 5,1 Prozent Marktanteil, was beim Sender in Grünwald nicht allzu große Freudensprünge auslösen dürfte. 0,52 Millionen Personen sahen die 20:15-Uhr-Folge (so wenige wie nie), auf 0,61 Millionen besserte sich die ab 21:18 Uhr gelaufene Episode. So lag RTLzwei am Abend hinter Kabel Eins, das abermals mit einem bekannten Film punktete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV