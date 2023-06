Während der Sommerpause der "heute-show" ist es ja immer etwas spannender, wer sich den Spitzenplatz im Ranking der Sendungen, die ihre Reichweite durch zeitversetzte Nutzung nachträglich noch am deutlichsten steigern konnten, sichern kann. In der vergangenen Woche teilen sich diesen Platz zum Einen der ZDF-Krimi "Mo Hayder: Ritualmord" vom späten Montagabend, der ebenso 170.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewann wie die Satire-Sendung "Extra 3" im Ersten.

Während es bei "Mo Hayder" vor allem Ältere waren, die hier nachträglich noch dazu kamen, war es bei "Extra 3" ein deutlich jüngeres Publikum - was dazu führte, dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich noch um gewaltige 2,8 Prozentpunkte auf nun 14,9 Prozent nach oben schoss. Für die von Christian Ehring moderierte Sendung bedeutete das einen neuen Jahresbestwert, im vergangenen Jahr hatte es nur zwei Mal einen noch höheren Marktanteil beim jungen Publikum gegeben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Mo Hayder: Ritualmord 19.06.

22:15 2,00

(+0,17) 14,5%

(+0,8%p.) 0,13

(+0,01) 4,5%

(+0,2%p.) extra 3 22.06.

22:51 1,70

(+0,17) 12,6%

(+0,8%p.) 0,46

(+0,11) 14,9%

(+2,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.06.

18:49 1,99

(+0,16) 10,7%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,05) 7,1%

(+1,3%p.) Tierärztin Dr. Mertens 20.06.

20:14 3,93

(+0,15) 16,6%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,05) 9,5%

(+0,6%p.) Die Chefin 23.06.

20:15 4,90

(+0,14) 22,2%

(+0,2%p.) 0,25

(+0,02) 6,4%

(+0,2%p.) Agatha Christie's Poirot 21.06.

21:45 0,93

(+0,10) 5,4%

(+0,5%p.) 0,06

(+0,01) 1,7%

(+0,3%p.) Markus Lanz 20.06.

22:46 1,20

(+0,10) 9,4%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,05) 6,7%

(+1,8%p.) Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show 24.06.

20:15 1,58

(+0,10) 9,6%

(+0,4%p.) 0,46

(+0,05) 14,0%

(+0,9%p.) In aller Freundschaft 20.06.

21:04 3,75

(+0,09) 15,0%

(+0,1%p.) 0,48

(+0,02) 8,7%

(+0,3%p.) Die Toten von Salzburg - Schattenspiel 21.06.

20:15 5,18

(+0,09) 24,0%

(-0,0%p.) 0,36

(+0,00) 8,4%

(-0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.06.-25.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ansonsten fallen beim Blick auf die stärksten Zugewinne in Sachen Marktanteil bei den Jüngeren die drei Ausgaben von "Markus Lanz" ins Auge, die sich nachträglich allesamt noch um 1,7 bis 1,8 Prozentpunkte steigern konnten. Insgesamt holten zwischen 80.000 und 100.000 Personen die Sendung am nächsten Tag noch nach (selbst wenn man die Mediatheken-Nutzung gar nicht einrechnet).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 22.06.

22:51 1,70

(+0,17) 12,6%

(+0,8%p.) 0,46

(+0,11) 14,9%

(+2,8%p.) Markus Lanz 20.06.

22:46 1,20

(+0,10) 9,4%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,05) 6,7%

(+1,8%p.) Markus Lanz 21.06.

23:13 1,11

(+0,08) 11,0%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,05) 8,4%

(+1,7%p.) Markus Lanz 22.06.

23:22 1,42

(+0,08) 15,5%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,05) 11,9%

(+1,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.06.

18:49 1,99

(+0,16) 10,7%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,05) 7,1%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.06.

19:38 2,21

(+0,06) 11,4%

(+0,2%p.) 0,67

(+0,06) 18,1%

(+1,2%p.) Alles was zählt 21.06.

19:07 1,67

(+0,07) 10,1%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,03) 10,8%

(+1,2%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 24.06.

18:14 0,33

(+0,03) 2,5%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,03) 3,6%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 20.06.

19:37 2,25

(+0,08) 11,1%

(+0,2%p.) 0,72

(+0,06) 18,3%

(+1,1%p.) Agatha Christie's Marple 20.06.

23:12 0,17

(+0,02) 1,8%

(+0,1%p.) 0,02

(+0,02) 1,2%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.06.-25.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei RTL kann man sich unterdessen darüber freuen, dass sich "Denn sie wissen nicht, was passiert" nachträglich noch um 0,9 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte, rund 100.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer kamen durch zeitversetzte Nutzung hinzu. "The Wheel" vom Montagabend stand nach der endgültigen Gewichtung hingegen noch schlechter da: Der Marktanteil wurde hier nachträglich von ohnehin schon schlechten 7,4 noch auf 6,8 Prozent nach unten korrigiert.

Ohnehin gab es bei RTL diesmal an mehreren Tagen diesmal Reichweiten-Korrekturen nach unten - denn in die endgültig gewichteten Quoten fließt ja nicht nur die zeitversetzte Nutzung ein, durch verspätet einlaufende Nutzungsdaten aus Haushalten kann sich in der Hochrechnung nämlich auch eine Verringerung der Reichweite ergeben. Getroffen hat das beispielsweise die Vorabend-Soaps am Donnerstag und Freitag, deren Reichweite um bis zu 70.000 nachunten korrigiert wurde. Für "Alles was zählt" werden Donnerstags daher nun nur noch 9,1 statt 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen angegeben, bei "GZSZ" ging's von 16,2 auf 15,1 Prozent nach unten. Am Dienstag und Mittwoch ging's für "GZSZ" allerdings auch um über einen Prozentpunkt nach oben.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Alles was zählt 22.06.

19:07 1,40

(-0,07) 7,4%

(-0,5%p.) 0,30

(-0,03) 9,1%

(-1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 22.06.

19:38 1,89

(-0,06) 8,8%

(-0,3%p.) 0,63

(-0,04) 15,1%

(-1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 23.06.

19:38 1,69

(-0,03) 8,7%

(-0,3%p.) 0,39

(-0,02) 11,6%

(-0,8%p.) Brennpunkt: Machtkampf in Russland 24.06.

20:14 5,44

(+0,02) 29,9%

(-0,7%p.) 0,69

(+0,01) 21,2%

(-0,8%p.) Newstime 21.06.

18:00 0,33

(-0,02) 2,8%

(-0,2%p.) 0,18

(-0,01) 11,1%

(-0,7%p.) RTL Fußball: Deutschland - Kolumbien, 1. Hälfte 20.06.

20:46 5,68

(+0,00) 22,7%

(-0,4%p.) 1,53

(+0,00) 28,2%

(-0,7%p.) RTL Fußball: Länderspiel, Countdown 20.06.

20:14 2,73

(-0,00) 11,8%

(-0,3%p.) 0,73

(+0,00) 15,9%

(-0,7%p.) RTL Fußball: Deutschland - Kolumbien, 2. Hälfte 20.06.

21:48 6,96

(+0,00) 32,6%

(-0,3%p.) 1,82

(+0,01) 37,3%

(-0,6%p.) The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz 19.06.

20:15 1,10

(-0,01) 4,9%

(-0,1%p.) 0,31

(-0,02) 6,8%

(-0,6%p.) The Line - Stadt der Zukunft 20.06.

23:15 0,17

(-0,01) 1,7%

(-0,1%p.) 0,07

(-0,01) 3,3%

(-0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.06.-25.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV