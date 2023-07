am 01.07.2023 - 09:02 Uhr

Die ARD muss weiter feststellen, dass es alles andere als einfach ist, neue Formate im Nachmittagsprogramm zu etablieren. Die drei Wochen lang auf dem "Rote Rosen"-Sendeplatz getesteten "Haustierprofis" konnten jedenfalls nichts reißen und verzeichneten durchweg viel schlechtere Quoten als die Telenovela. Im Schnitt lag der Gesamt-Marktanteil bei nur etwas mehr als sechs Prozent - und das Staffel-Finale markierte am Freitag sogar ein bitteres Tief, das wohl kein allzu gutes Argument für eine mögliche Fortsetzung des von Ralph Morgenstern präsentierten Formats darstellt.

Gerade mal noch 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 14:10 Uhr ein und damit nur halb so viele wie bei der Premieren-Folge, sodass der Marktanteil des Ersten bei lediglich 4,2 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschten die "Haustierprofis" sogar mit gerade mal 1,6 Prozent. Vor diesem Hintergrund machte "Sturm der Liebe" eine Stunde später seine Sache durchaus gut und steigerte sich insgesamt auf immerhin 960.000 Personen sowie 10,7 Prozent Marktanteil. "Verrückt nach Meer" war um 16:10 Uhr hingegen erneut ein Abschalter und fiel auf 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, die schwachen 5,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

Ganz anders dagegen die Lage des ZDF: Dort übersprang "Die Küchenschlacht" um 14:15 Uhr erneut die Marke von 20 Prozent Marktanteil - schon zum dritten Mal in dieser Woche. Durchschnittlich 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten hervorragende 20,3 Prozent, ehe "Bares für Rares" mit 1,92 Millionen auf 21,4 Prozent kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,8 Prozent überzeugte. "Die Rosenheim-Cops" legten danach wie immer sogar noch einen drauf und brachten es insgesamt auf 2,48 Millionen Personen, die sehr starken 25,1 Prozent Marktanteil entsprachen.

An der Spitze lag das ZDF zudem auch in der Primetime: Während "Die Eifelpraxis" im Ersten von 2,64 Millionen Menschen gesehen wurde, holte sich "Die Chefin" mit 4,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den ungefährdeten Tagessieg. Der Marktanteil lag bei tollen 22,1 Prozent, ehe auch "Letzte Spur Berlin" noch mit 3,73 Millionen sowie 17,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Die neue Comedy "Wir sind die Meiers" gab am späten Abend hingegen leicht nach und erreichte diesmal 1,28 Millionen Menschen sowie 7,4 Prozent Marktanteil, während beim jungen Publikum lediglich 5,5 Prozent erzielt wurden. Für den "ZDF Comedy Sommer" ging es anschließend bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf 7,0 Prozent nach oben.

