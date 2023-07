Rewe und Aldi nutzen kurzzeitige Werbe-Abwesenheit von Lidl

Im AdScanner-Ranking der bruttoreichweitenstärksten TV-Kampagnen war Lidl in den zurückliegenden Wochen eigentlich immer ziemlich weit vorn zu finden. Ein Platz in den Top 10 war für den Discounter immer drin, Anfang Juni war man sogar das Unternehmen mit der reichweitenstärksten Kampagne überhaupt. In den zurückliegenden Tagen hat sich das Unternehmen dann aber spürbar zurückgehalten mit frischen TV-Spots, das macht sich nun auch im neuesten Ranking bemerkbar.

Weil Lidl in der vergangenen Woche an mehreren Tagen überhaupt nicht oder nur sehr wenig geworben hat, verpasst der Discounter dieses Mal den Sprung in die Top 25. Mit 325 gezeigten Spots reichte es für eine Brutto-Werbereichweite in Höhe von rund 249 XRP. Gut möglich aber, dass die Lidl-Abwesenheit in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender schon wieder vorbei ist. Zumindest am Samstag und Sonntag warb der Discounter wieder sehr umfangreich.

In der vergangenen Woche nutzte die direkte Lidl-Konkurrenz die Abwesenheit des Discounters. Rewe schaffte es mit einem XRP-Wert in Höhe von 464 sogar auf Platz drei der reichweitenstärksten Kampagnen, beworben hat man in erster Linie das Aus des gedruckten Rewe-Prospekts - und die Alternativ-Angebote. Aldi Süd landete mit 416 XRP nur knapp dahinter auf Rang fünf. Generell setzten beide Unternehmen auf eine ähnliche Strategie, im Detail gab es aber doch Unterschiede. So belegten sowohl Rewe als auch Aldi Süd die beiden großen, privaten Senderketten ganz massiv. Aldi setzte darüber hinaus aber auch auf einige kleinere Sender, die meisten Spots des Discounters liefen bei DMAX. Beim Männersender waren auch viele Rewe-Spots zu sehen, noch mehr setzte die Supermarkt-Kette aber auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und RTL.

Und auch neben dem Wettkampf der Supermärkte/Discounter hat sich im Werberanking einiges getan. Der erstplatzierte der beiden Vorwochen, McDonalds und seine McNuggets, finden sich überhaupt nicht mehr im Ranking wieder. Stattdessen hat es Check24 auf die Spitzenposition der reichweitenstärksten TV-Kampagnen gebracht, mit etwas mehr als 1.000 Spots erreichte man rund 555 XRP. Die Deutsche Postcode Lotterie schaltete sogar fast 1.800 Spots und kam damit auf Platz zwei (493 XRP), hier setzte man also auf die Masse der Spots. Die meisten Schaltungen waren bei ServusTV, Welt, DMAX und N24 Doku zu sehen.