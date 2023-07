Überraschung bei Vox: Die 14-Uhr-Produktion "Mein Kind, dein Kind" sicherte sich am Freitag den bisher zweitbesten Zielgruppen-Wert dieses Jahres. Im Schnitt wurden 11,5 Prozent Marktanteil erreicht – und somit der Senderschnitt deutlich überboten. 0,28 Millionen schauten insgesamt im Schnitt zu, genau die Hälfte davon gehörte zur klassisch umworbenen Gruppe. Auch die nachfolgenden Vox-Produktionen erzielten übrigens starke Werte. So kam die "Shopping Queen" auf annähernd zehn Prozent, ein "Zwischen Tüll und Tränen"-Doppelpack holte zwischen 16 und 18 Uhr sogar 11,1 und 9,7 Prozent. Mit nur 5,4 Prozent tat sich "First Dates" nach 18 Uhr dann etwas schwerer.

Zur Primetime setzte Vox auf "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" und sicherte sich damit durchaus ordentliche 6,3 Prozent. Somit lag man in etwa gleichauf mit RTLzwei, wo der Spielfilm "Speed" auf 6,4 Prozent gelangte. 0,51 Millionen Menschen sahen diesen. Am späteren Abend schloss sich dann "Speed 2" mit rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern an; die Quote lag dann bei 5,4 Prozent.



Überschaubar fiel das Interesse derweil bei der ab 22 Uhr gezeigten Serie "It's a sin" im Programm von ZDFneo aus. Die ersten drei Folgen kamen auf je 150.000 Zuschauende – gleichbleibende Reichweiten sind speziell am späteren Abend aber ein gutes Zeichen. Offenbar gab es kaum Abschalter. Entsprechend stiegen die Gesamtquoten auch von 0,8 auf 1,5 Prozent, verblieben somit aber unter dem Senderschnitt. Nach 0:15 Uhr fiel die Reichweite dann doch. Zunächst auf 140.000 und nach ein Uhr nachts auf noch rund 60.000 Personen. 2,0 und 1,2 Prozent Marktanteil wurden beim Publikum ab drei Jahren gemessen.

One setzte am späteren Abend indes auf vier Folgen von "Blinded" und kam damit zunächst auf 70.000, ab Folge zwei aber nur noch auf 30.000 Zuschauende. Die Quoten im Gesamtmarkt schwankten zwischen reichlich überschaubaren 0,3 und 0,5 Prozent.

