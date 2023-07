Eigentlich sollte "Legend of Wacken" bereits am Dienstag zu sehen sein, doch dann fiel jemandem in der Programmplanung bei RTL Deutschland auf, dass da ja schon "Der König von Palma" bei RTL eingeplant war (DWDL.de berichtete). Also verschob man die Wacken-Serie kurzerhand um einen Tag nach hinten - das hat dem Erfolg nicht geschadet. Bei der Ausstrahlung bei Nitro lief es nun recht gut.

310.000 Menschen sahen sich die erste Folge zur besten Sendezeit an, schon da wurden 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen. Folge zwei steigerte sich dann noch auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,0 Prozent Marktanteil. Und auch die dritte Episode wusste mit 2,9 Prozent zu überzeugen. Am Donnerstag wird Nitro die drei verbliebenen Folgen ausstrahlen, seit dem 7. Juli gibt es "Legend of Wacken" bereits komplett bei RTL+ zu sehen.

"Legend of Wacken" trug damit am Mittwoch wesentlich dazu bei, dass Nitro angesichts von 2,4 Prozent Tagesmarktanteil der erfolgreichste Nischensender war. Gut lief es in der Primetime mit Fiction-Inhalten aber auch für Kabel Eins: "Mission Impossible 3" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 1,22 Millionen - damit war Kabel Eins der erfolgreichste Privatsender nach 20:15 Uhr. Mit 7,8 Prozent Marktanteil lief es auch in der klassischen Zielgruppe richtig gut. "James Bond 007 - Diamantenfieber" lag im Anschluss bei ebenfalls guten 5,6 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch bei Vox, wo man den ganzen Abend über auf alte Folgen von "Bones" setzte. Mit 4,6 Prozent Marktanteil startete die Serie noch schwach in den Abend, in der Folge ging es aber kontinuierlich bergauf, schon ab 21:15 Uhr waren 7,1 Prozent drin, danach steigerte sich "Bones" sogar auf 9,8 Prozent. Ab 23 Uhr lag Vox dann bis tief in die Nacht bei zweistelligen Werten.

