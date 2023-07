Die ersten beiden Filme der Sommerkino-Reihe blieben, trotz teilweise guter Marktanteile, in den zurückliegenden Wochen deutlich unter der Marke von 3 Millionen Zuschauenden hängen. In dieser Woche konnte Das Erste diese Hürde nun überspringen - und das sehr deutlich. 3,95 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit die Komödie "Es ist zu deinem Besten" mit Heiner Lauterbach, Andreas Pietschmann und Lisa Maria Potthoff an. Keine andere Sendung erreichte am Montag eine noch höhere Reichweite.

Auch der Thriller "Der Feind meines Feindes" blieb im ZDF knapp hinter dem Sommerkino-Film hängen, erreichte aber auch eine gute Reichweite in Höhe von 3,88 Millionen. Während die Mainzer damit 16,6 Prozent Marktanteil erzielten, kam die Komödie im Ersten auf noch etwas bessere 16,8 Prozent. Beim jungen Publikum war der Unterschied deutlicher: 500.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sorgten beim ARD-Film für 11,0 Prozent und den Primetime-Sieg in dieser Altersklasse. Der ZDF-Thriller kam nur auf 4,9 Prozent.

Nach dem Ende des Sommerkinos war der Erfolg aber schnell verflogen. Die "Tagesthemen" informierten etwas mehr als 2 Millionen Menschen und schon damit ging es beim Gesamtpublikum auf 9,8 Prozent hinab. Mit drei Dokus kam man am späten Abend dann sogar nur noch auf weniger als 6 Prozent.

Besser machte es da schon das ZDF: Das "heute journal" konnte die Film-Reichweite zunächst fast komplett halten, 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen hier 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Den Film "The Dry - Lügen der Vergangenheit" sahen sich danach noch 2,39 Millionen Menschen an, das führte zu sehr guten 16,4 Prozent Marktanteil.

