Rund dreieinhalb Jahre ist die RTLzwei-Sendung "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" nun schon nicht mehr mit neuen Folgen zu sehen gewesen. Am Donnerstag hat der Sender das Format schließlich mit zwei neuen Ausgaben zurückgeholt - doch das Publikum hat darauf ganz offensichtlich nicht gewartet. Deutlich weniger als eine halbe Million Menschen schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 3,5 und 4,2 Prozent Marktanteil gemessen.

Dazu kommt, dass RTLzwei am Donnerstag auch in der Daytime große Probleme hatte. "Die Geissens" lagen am Nachmittag teilweise bei nur 0,6 Prozent und "Hatz Rot Gold" erreichte 2,2 Prozent. Mit den Vorabend-Soaps aus Köln und Berlin generierte RTLzwei derweil ebenfalls lediglich 2,0 und 3,7 Prozent, sodass am Ende ein Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent auf dem Konto stand. Damit lag RTLzwei näher an Nitro (2,4 Prozent) als an Kabel Eins (4,5 Prozent).

Bei Kabel Eins sorgte derweil Peter Giesel für gute Quoten: "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" erreichte 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 730.000 Menschen sahen hier zu. Das "K1 Magazin" steigerte sich später noch leicht auf 5,6 Prozent.

Richtig gut lief es außerdem für Vox, das aber nicht auf Factual-Inhalte setzte, sondern den Film "Zurück in die Zukunft" zeigte. Mit dem fast 40 Jahre alten Schinken holte der Sender überraschend starke 10,7 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe und auch die Gesamtreichweite lag mit 1,13 Millionen auf einem guten Niveau. "Lara Croft: Tomb Raider" holte später ebenfalls gute 8,8 Prozent. Am Vorabend lag auch "Das perfekte Dinner" einmal mehr bei einem zweistelligen Marktanteil und so konnte sich Vox am Donnerstag über einen ziemlich guten Tagesmarktanteil in Höhe von 8,7 Prozent freuen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV