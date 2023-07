Das Ranking der Formate, die in der zurückliegenden Woche die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung eingesammelt haben, führt die Thriller-Serie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" an. Das ZDF hat die erste Folge am vergangenen Sonntag am späten Abend gezeigt. Aus 1,75 Millionen Zuschauenden wurden nun noch 2,00 Millionen, was auch den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf gute 12,5 Prozent anstiegen ließ. Das Plus ist dabei fast vollständig auf Zuschauerinnen und Zuschauer zurückzuführen, die älter sind als 50 Jahre. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es nur ein Mini-Reichweitenplus von 10.000.

Auf Platz zwei landete mit "Der Rausch" ein Alkohol-Drama im Ersten, das der Sender ebenfalls am späten Abend gezeigt hat. Hier ist das Zuschauerplus von 210.000 noch etwas beeindruckender, betrug die ursprünglich ausgewiesene Reichweite doch nur 600.000. Den Film hat ein signifikanter Teil des Publikums also nicht linear gesehen, sondern erst später. Dennoch lag der Marktanteil im Falle von "Der Rausch" auch in der endgültigen Gewichtung bei nur 7,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Karen Pirie – Echo einer Mordnacht 23.07.

22:16 2,00

(+0,25) 12,5%

(+1,2%p.) 0,12

(+0,01) 3,7%

(0,0%p.) Der Rausch 18.07.

22:52 0,81

(+0,21) 7,6%

(+1,7%p.) 0,20

(+0,04) 8,4%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.07.

19:37 1,87

(+0,14) 9,6%

(+0,6%p.) 0,47

(+0,09) 14,1%

(+1,9%p.) Die Giovanni Zarrella Show 22.07.

20:14 3,54

(+0,14) 18,0%

(0,0%p.) 0,36

(+0,02) 10,3%

(+0,2%p.) Markus Lanz 19.07.

23:14 1,40

(+0,11) 14,6%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,05) 9,4%

(+1,5%p.) Markus Lanz 20.07.

23:22 1,74

(+0,11) 17,7%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,04) 11,2%

(+1,5%p.) Sträter - Schnee, der auf Ceran fällt 20.07.

22:52 1,80

(+0,11) 13,7%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,01) 11,1%

(-0,3%p.) Die Bachelorette 19.07.

20:15 1,07

(+0,11) 4,9%

(+0,4%p.) 0,46

(+0,04) 10,6%

(+0,6%p.) Harter Brocken: Der Waffendeal 22.07.

20:15 4,16

(+0,10) 20,6%

(-0,3%p.) 0,37

(+0,02) 10,8%

(0,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.07.

19:38 1,91

(+0,10) 9,3%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,09) 15,9%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.07.-23.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Profitiert von der zeitversetzten Nutzung hat in der vergangenen Woche auch "Markus Lanz". Die Ausgabe am Dienstag sahen sich im Nachgang noch 90.000 Menschen zusätzlich an, 110.000 waren es mittwochs und donnerstags. Alle Folgen steigerten ihren Marktanteil beim jungen Publikum damit jeweils um 1,5 Prozent. Zwei der drei Ausgaben kamen damit bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen zweistelligen Marktanteil. Auch die RTL-Soaps "GZSZ" und "Alles was zählt" profitierten an verschiedenen Tagen von der endgültigen Gewichtung. Ebenso die Wrestling-Show "AEW: Dynamite" bei DMAX, die ihre Reichweite in Höhe von 50.000 noch einmal auf 100.000 verdoppeln konnte. Vor allem bei den Jüngeren steht für das Format nun ein guter Marktanteil in Höhe von 2,4 Prozent (zuvor: 0,7 Prozent)

Spannend ist aber auch ein Blick auf die Formate, die nicht in den Rankings auftauchen. Das Comeback von "Big Bounce" legte nachträglich bei RTL etwa nur um 70.000 zu, schaffte damit aber immerhin den Sprung über die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging dennoch um 0,2 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent zurück. In Sat.1 profitierte die Investigativ-Reportage über Tönnies und kommt nun auf 680.000 Zuschauende (+70.000). Bei den 14- bis 49-Jährigen stehen aber trotzdem nur schwache 5,8 Prozent Marktanteil (+0,5 Prozentpunkte).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.07.

19:37 1,87

(+0,14) 9,6%

(+0,6%p.) 0,47

(+0,09) 14,1%

(+1,9%p.) Alles was zählt 18.07.

19:08 1,52

(+0,08) 9,2%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,06) 11,6%

(+1,9%p.) Alles was zählt 17.07.

19:07 1,61

(+0,08) 8,8%

(+0,3%p.) 0,40

(+0,08) 11,6%

(+1,9%p.) AEW: Dynamite 23.07.

23:15 0,10

(+0,05) 1,3%

(+0,6%p.) 0,04

(+0,03) 2,4%

(+1,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.07.

19:38 1,91

(+0,10) 9,3%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,09) 15,9%

(+1,6%p.) Markus Lanz 19.07.

23:14 1,40

(+0,11) 14,6%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,05) 9,4%

(+1,5%p.) Markus Lanz 20.07.

23:22 1,74

(+0,11) 17,7%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,04) 11,2%

(+1,5%p.) Markus Lanz 18.07.

23:15 1,44

(+0,09) 14,4%

(+0,1%p.) 0,25

(+0,05) 11,0%

(+1,5%p.) Dragon Quest: The Adventure of Dai 17.07.

18:27 0,09

(+0,04) 0,6%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,04) 3,1%

(+1,4%p.) Der Rausch 18.07.

22:52 0,81

(+0,21) 7,6%

(+1,7%p.) 0,20

(+0,04) 8,4%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.07.-23.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV