Zumindest mit Blick auf die Marktanteile wird "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer für ProSieben wieder ein deutlich größerer Erfolg sein als die letzte Staffel vor zwei Jahren, soviel lässt sich eine Woche vor dem Finale schon festhalten. Allerdings scheint dem Format nun ein wenig die Luft auszugehen: Waren in den letzten Wochen noch Marktanteile zwischen 11,8 und 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin, so hielt man sich nun nur noch knapp im zweistelligen Bereich.

So lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe diesmal bei 10,2 Prozent, die Gesamtreichweite belief sich auf im Schnitt rund 700.000 Zuchauerinnen und Zuschauer - minimal weniger als in der vergangenen Woche. Dass die Marktanteile etwas deutlicher sanken als die absoluten Reichweiten hängt mit der insgesamt angesichts des in weiten Teilen Deutschlands regnerischen Wettters wieder ein wenig höheren TV-Nutzung zusammen, von der offenbar eher andere Sender profitieren konnten.

Marktanteils-Trend: Beauty & The Nerd Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ernüchternd war unterdessen einmal mehr, dass das nachfolgende Magazin "red." erneut gar nicht von dem Vorlauf profitieren konnte und nicht über 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Im Schnitt waren ab 22:36 Uhr nur 0,34 Millionen Menschen mit dabei. "What about Fashion: Labels" floppte danach sogar mit nur 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime eroberte ProSieben aber trotz der rückläufigen Werte die Marktführung zurück, die man vergangene Woche an Henning Baum bei RTL verloren hatte. Dort lief zwar erneut eine Folge von "Einsatz für Henning Baum" - allerdings handelte es sich nur um eine Wiederholung seines Polizei-Einsatzes. Gemessen daran dürfte man mit den erreichten 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch halbwegs zufrieden sein. 1,1 Millionen Menschen sahen hier insgesamt zu. Vox erreichte mit dem Film "Zurück in die Zukunft II" aber noch 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 8,9 Prozent nur knapp hinter dem RTL-Wert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV