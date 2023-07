am 28.07.2023 - 09:09 Uhr

"Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" setzte bei Kabel Eins auch in dieser Woche seinen starken Lauf fort und konnte sogar wieder deutlich zulegen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte mit 7,6 Prozent auf den höchsten Wert seit fünf Wochen. Insgesmat schalteten im Schnitt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, 70.000 mehr als noch sieben Tage zuvor.

Und freuen dürfte man sich auch darüber, dass das "K1 Magazin" im Anschluss mit 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls erfolgreich unterwegs war. An dieser Stelle sollten Senderchef Marc Rasmus und Co. nun aber aufhören, die Quoten des Abends weiter durchzugehen: Eine Wiederholung von "Willkommen bei den Reimanns" ließ den Marktanteil ab 23:15 Uhr nämlich abrupt auf 1,5 Prozent abstürzen.

In der Primetime setzte sich Kabel Eins in der Zielgruppe 14-49 aber erneut klar gegen Sat.1 durch. Dort lief diesmal ein "Sat.1 Spezial", das sich unter dem Titel "Wer soll das bezahlen?" mit den allgemein steigenden Preisen und Strategien, damit umzugehen, beschäftigte. Mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Sendung zwar halbwegs solide, etwas mehr dürfte man sich trotzdem erhofft haben. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf im Schnitt 0,85 Millionen. Das Magazin "Akte" sahen sich im Anschluss noch 530.000 Personen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,9 Prozent.

Einen mäßigen Abend erlebte auch RTLzwei: "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" startete mit nur 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend, eine zweite Folge steigerte sich dann auf 4,1 Prozent. Ganz froh sein kann man aber, dass "Dickes Deutschland" den Marktanteil am späteren Abend noch auf 4,6 Prozent nach oben brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV