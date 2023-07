Mit starken 12,8 Prozent Marktanteil performte "extra 3" am späten Donnerstagabend im Ersten richtig gut - und auch die Wiederholung beim Spartensender One erwies sich als schöner Quoten-Erfolg. Durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Satireshow, sodass One am Freitagabend um 20:15 Uhr noch vor Kabel Eins und RTLzwei landete. Sehen lassen kann sich auch die Quote beim jungen Publikum: 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für starke 2,7 Prozent Marktanteil.

Diese Flughöhe konnte One allerdings im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr halten: So fiel die Komödie "Eltern allein zu Haus: Die Schröders" direkt danach auf überschaubare 0,5 Prozent sowie insgesamt 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Zu diesem Zeitpunkt war unter den Spartensenden nicht zuletzt Sixx gefragt, wo die Dokusoap "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs" den Marktanteil in der Zielgruppe im Laufe des Abends auf bis zu 4,1 Prozent trieb. Die "Sportschau", die ab 22:30 Uhr bei One noch einmal Bilder des ohnehin kurz zuvor im Free-TV gezeigten Zweitliga-Spiels zwischen dem HSV und Schalke zeigte, kam schließlich noch auf 180.000 Fans sowie einen Marktanteil von 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auf Fußball setzte am Freitag übrigens auch Das Erste, wo im Tagesprogramm erneut die Fußball-WM der Frauen zu sehen war. Besonders gefragt war ab 10:30 Uhr die Begegnung zwischen England und Dänemark, die mit 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für beachtliche 25,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgte und auch beim jungen Publikum mit 23,9 Prozent abräumte. Die späte ausgestrahlte Partie zwischen China und Haita kam schließlich noch auf 1,44 Millionen Fans sowie jeweils mehr als 17 Prozent Marktanteil.

Um 20:15 Uhr wiederum schlug sich ein Spielfilme der Reihe "Käthe und ich" im Ersten gegen die 2. Liga und die ZDF-Krimis gut - zumindest bei den Älteren. 3,25 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten für 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, während es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,5 Prozent überschaubar lief.

