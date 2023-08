Eine 90 Minuten lange Ausgabe von "ZDFbesseresser" mit Sebastian Lege, in der es einmal mehr um die "Tricks der Lebensmittelindustrie" ging, hat dem öffentlich-rechtlichen Sender speziell in jüngeren Altersklassen herausragende Quoten beschert. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich die Produktion mit Abstand die Marktführung. Gemessen wurden im Schnitt 16,1 Prozent Marktanteil, was nochmal mehr war als die 16 Prozent, die im Frühjahr gemessen wurden, als es um "Tricks der Asia-Restaurants" ging. Die Gesamtreichweite lag am Dienstagabend bei rund dreieinhalb Millionen – keine andere um 20:15 Uhr begonnene Sendung hatte mehr Publikum.

Das heißt auch: Der Serienabend im Ersten holte in dieser Woche niedrigere Werte als gewöhnlich. So kam "Die Heiland" auf 3,43 Millionen, "In aller Freundschaft" schloss sich aber mit nur 2,7 Millionen Zusehenden an. Von der Klinikserie lief eine Episode, die bereits 2007 hergestellt wurde. Im Gesamtmarkt sicherten sich die beiden deutschen Serien 14,4 und 11,3 Prozent Marktanteil.



Meistgesehen mit Blick auf den gesamten Tag waren zwei Nachrichtenprogramme. Die "Tagesschau" erreichte ab 20 Uhr allein im Ersten 4,1 Millionen Personen, das ZDF-"heute journal" sahen nach 21:45 Uhr im Schnitt 4,13 Millionen Leute. Die "heute"-Nachrichten am Vorabend hatten bereits 3,38 Millionen Menschen in ihren Bann gezogen.



Stets erfolgreich am Dienstagabend ist auch ZDFneo, doch in dieser Woche legte der Spartensender noch eins drauf. Weil es offenbar an Krimiware auf den ganz großen Sendern mangelte, erlebte eine "Nord Nord Mord"-Wiederholung beim Kanal einen zweiten Frühling. Ab 20:15 Uhr kam der 90-Minüter auf selbst für Senderplatzverhältnisse ungewohnt hohe 9,8 Prozent Marktanteil insgesamt. 2,34 Millionen Menschen schalteten ein.

Auf durchaus gute Quoten kamen auch NDR und WDR – auf beiden Sendern war zur besten Zeit ebenfalls Krimi-Zeit. Der WDR setzte auf die alte "Polizeiruf 110"-Folge mit dem Namen "Totes Rennen" und holte damit rund 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. So ergab sich ein Marktanteil in Höhe von 3,3 Prozent. Der NDR sendete einen alten "Tatort", den sich 0,67 Millionen Menschen im Schnitt ansahen. 2,8 Prozent Marktanteil wurden beim Publikum ab drei Jahren ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV