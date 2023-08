Mit einem Jahr Verspätung zeigte ProSieben die eigentlich schon für den Sommer vergangenen Jahres vorgesehene, aufgrund etwas mysteriöser Umstände dann aber zunächst verschobene dritte Staffel der Neuauflage von "Beauty & The Nerd" - und kann mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein. Im Schnitt kamen die ersten fünf Folgen in den letzten Wochen nach der endgültigen Gewichtung der Quoten auf einen Marktanteil von 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und während bei den beiden vorangegangenen Staffeln zum Ende hin jeweils ein Rückgang der Quoten festzustellen war, blieb der diesmal aus. Im Gegenteil: Die sechste Folge holte sogar den zweitbesten Marktanteil dieser Staffel, der schon ohne zeitversetzte Nutzung bei 12,8 Prozent lag. Im Schnitt kamen in den letzten Wochen nachträglich nochmal 0,6 Prozentpunkte drauf.

Die Gesamt-Reichweite lag zum Abschied sogar beim Staffelbestwert - allerdings auf einem alles in allem trotzdem überschaubaren Niveau: 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten im Schnitt eingeschaltet. Dass die Marktanteile von "Beauty & The Nerd" in diesem Jahr signifikant höher ausfielen als noch zwei Jahre zuvor, lag teils auch an der Entscheidung, sie wieder komplett im Sommer zu zeigen und nicht bis in den Herbst zu ziehen.

Denn die absolute Reichweite fiel anders als die deutlich gestiegenen Marktanteile im Vergleich zur vorausgehenden Staffel sogar geringfügig niedriger aus - zumindest was die lineare Ausstrahlung anbelangt. Zugleich stiegen die Online-Abrufe nämlich auch deutlich an. So soll die Anzahl der Abrufe ganzer Folgen bei Joyn um 29 Prozent höher ausgefallen sein als beim letzten Mal - genaue Angaben machten ProSieben und Joyn dazu aber nicht.

Zurück zu den Quoten vom Donnerstagabend: ProSieben lag in der Zielgruppe da abends vorn, zufrieden sein kann man aber auch bei RTL, wo "Einsatz für Henning Baum" bei der Bundeswehr trotz Wiederholung gute 11,6 Prozent erzielte. Gemessen daran hätte man sich wohl nur für "Baum & Möhring - Im Einsatz mit deutschen Spezialeinheiten" am späten Abend noch etwas mehr als die erreichten 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe vorstellen können.

Vox punktete unterdessen mit 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Zurück in die Zukunft III", Kabel Eins und Sat.1 lagen mit jeweils 6,7 Prozent Marktanteil für "Achtung Abzocke" und "Das große Lego-Geheimnis" in der klassischen Zielgruppe gleichauf. Bei RTLzwei ging's für die "Putzteufel im Messie-Chaos" leicht aufwärts auf solide Marktanteile von 4,2 und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

