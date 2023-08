Dass die Quoten der RTL-Gerichtsshows mitunter sehr schwankend sind, ist keine Neuigkeit. Am Montag lagen sie eher am unteren Ende der Quoten-Skala, mit nur 4,4 und 4,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe taten sich Barbara Salesch und Ulrich Wetzel mit ihren "Strafgerichten" ziemlich schwer. Wetzel kratzte immerhin an der Millionen-Marke, Salesch erreichte zuvor 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Allerdings muss man auch dazu sagen, dass "Punkt 12" am Montag schwächer als sonst unterwegs war: 630.000 Menschen sahen sich das Mittagsmagazin an, das führte bei den 14- bis 49-Jährigen zu 10,4 Prozent. Das Testspiel von Bayern München gegen AS Monaco blieb ab 17 Uhr im einstelligen Marktanteilsbereich hängen, erreichte aber immerhin 1,01 (Halbzeit eins) und 1,54 Millionen (Halbzeit zwei) Zuschauerinnen und Zuschauer. Während den zweiten 45 Minuten lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei immerhin 9,3 Prozent, in der klassischen Zielgruppe waren es zum gleichen Zeitpunkt 9,0 Prozent.

Sehr schwer tat sich einmal mehr Sat.1: Nach dem "Frühstücksfernsehen" lagen in der Daytime alle Formate im roten Bereich, "Volles Haus" blieb bei nur 3,0 Prozent hängen und "Lenßen übernimmt" kam in der Spitze auf 4,5 Prozent. Schwankend waren die Werte bei ProSieben: Die US-Sitcoms lagen teilweise bei nur 4,1 Prozent ("Modern Family"), "The Big Bang Theory" holte am Nachmittag dann aber wieder starke 12,0 Prozent - und war auch ein gutes Lead-In für "taff", das zum Wochenstart mit 10,9 Prozent überzeugte, 470.000 Menschen sahen hier zu.

Bei RTLzwei startete zudem "Köln 50667" schwach in die Woche, nur 150.000 Menschen sahen sich die aktuellste Ausgabe der Soap an, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das schwache 2,5 Prozent Marktanteil zur Folge. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich danach immerhin auf 4,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV