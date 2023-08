Der Primetime-Verlauf: ProSieben abgeschlagen

Auch die AdScanner-Daten unterstreichen heute die schlechte Performance des ProSieben-Neustarts "Der Heiratsmarkt". Die Verlaufskurve zeigt, dass die verschiedenen Menschen in den Vodafone-TV-Haushalten der neuen Sendung keine Chance gegeben haben, schon ganz zu Beginn waren nur vergleichsweise wenige mit dabei. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Wer einmal eingeschaltet hatte, ließ sich auch von Werbeunterbrechungen nicht abschrecken und blieb bis kurz vor dem Ende dran. Abzuwarten bleibt, ob der "Heiratsmarkt" darauf aufbauen kann

Ein echter "Wendehammer" hat sich im ZDF gezeigt. Nachdem der Sender nämlich zwei Folgen der Serie gezeigt hatte, folgte der echte Wendehammer - und das in der Verlaufskurve. Die zeigte nämlich kurz vor Beginn des "heute journals" steil nach oben, während zu Beginn der Primetime viele Menschen weg vom ZDF zappten.

Der Vorabend-Verlauf: Werbung unterbricht "Galileo"-Lauf

Das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" hat auch am Donnerstag mal wieder gezeigt, weshalb es nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf seinem Sendeplatz am Vorabend zu Hause ist. Nach dem Ende der "Simpsons" sammelte die Sendung viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die Verlaufskurve zeigt konstant nach oben - bis zur Werbeunterbrechung in der zweiten Sendungshälfte. Dort schalteten viele Menschen ab - und kehrten im Anschluss auch nicht mehr zurück, was die Bilanz etwas trübt. Fest steht aber: "Galileo" ist ein Zuschauermagnet.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. An der Spitze der Vermarkter lag am Donnerstag die AdAlliance mit 35 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte, Seven.One Media kam auf 28 Prozent. Spannender ist aktuell ohnehin der Kampf um Platz drei, den dieses Mal WBD (14 Prozent) für sich entschied, das ZDF Werbefernsehen landete mit 12 Prozent dahinter.

Werbe-Ranking: Ferrero setzt bei "Kinder" auf RTL

Ferrero hat am Donnerstag für seine Marke "Kinder" 67 Spots im deutschen Fernsehen geschaltet und damit eine Bruttoreichweite in Höhe von 55,79 XRP erzielt - ein starker Wert bei vergleichsweise wenigen Spots. Und dabei hatte Ferrero einen klaren Favoriten: Bei RTL waren mehr als ein Viertel aller Spots zu sehen, auch Vox kam noch auf fast 18 Prozent der Spots. Bei den Sendern der Seven.One Entertainment Group wurden Kabel Eins (13,4 Prozent) und Sat.1 (9,0 Prozent) am häufigsten belegt.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.