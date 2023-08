am 14.08.2023 - 08:53 Uhr

Es ist bekannt, dass 2021 ein alles andere als einfaches Jahr für die deutschen Kinos war. Wegen Corona waren die Lichtspielhäuser entweder geschlossen oder nicht allzu gut besucht; eine der deutschen Produktionen, die in jenem Jahr in den Spielstätten anlief, war "Krass Klassenfahrt – Der Kinofilm", inszeniert von Felix Charin. Jenen Streifen sendete RTLzwei nun am Sonntagabend als Free-TV-Premiere und hatte angesichts der damaligen Kino-Situation durchaus die Hoffnung, ein größeres Publikum erreichen zu können. Doch das klappte nicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt