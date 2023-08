Den zweiten Abend in Folge schickte Nitro seine neue Football-Crew auf Sendung. Am Sonntag nun gab es das Pre-Season-Game zwischen New Orleans und Kansas City zu sehen. Das Match startete um 19 Uhr deutscher Zeit, also zur klassischen Football-Zeit. Das erste Viertel bescherte dem Spartensender dabei sehr schöne 6,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Insgesamt schauten rund 270.000 Menschen ab drei Jahren zu. Die Reichweite steigerte sich auf 330.000 im zweiten Abschnitt und sogar 340.000 im Schlussviertel. Die Quoten gingen zur Primetime aber etwas zurück. 5,5 Prozent waren es ab 19:40 Uhr, 3,2 Prozent ab 20:35 Uhr. Als das Spiel ab 21:20 Uhr dem Ende entgegen ging, bewegte sich die Quotenkurve nochmals nach oben; auf schöne 4,4 Prozent.

Fans der Spurensicherung mussten indes ungewohnt lange warten. Die "CSI"-Serien erreichten in den vergangenen Wochen am Sonntagabend bei Nitro mitunter mehr als eine halbe Million zusehende Menschen. Davon blieb man diese Woche weit entfernt. Das um 22:20 Uhr gestartete "CSI: Miami" etwa landete zu Beginn bei etwa 0,15 Millionen Zusehenden. Im Verlauf der Folge zog die Reichweite an – kurioserweise hat Nitro die Sendung in zwei Teilen ausgewiesen, weshalb erkennbar ist, dass "der zweite Teil" auf rund 0,22 Millionen Zusehende kam. Die Quote der kompletten Folge blieb in der Zielgruppe aber bei unter zwei Prozenmt. "CSI: New York" steigerte sich ab 23:05 Uhr dann auf 0,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,6 Prozent bei den Jüngeren.



Wer profitierte vom Fehlen von "CSI" zum Primetimebeginn? Klar stärker als in den Wochen zuvor war "Criminal Minds" bei Sat.1 Gold – hier kam etwa die um kurz nach 21 Uhr gestartete Episode auf rund 380.000 Zusehende. 1,6 Prozent wurden insgesamt gemessen, gute 2,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Rizzoli & Isles" bei Super RTL tat sich indes schwer, kam zu Primetimebeginn bei den Jüngeren nicht über 0,7 Prozent hinaus, 250.000 Menschen ab drei Jahren schauten zu. Erst nach 23 Uhr übersprang die US-Serie bei den Jüngeren die Marke von zwei Prozent.

Tagessieger wurde indes eine "Tatort"-Wiederholung im Ersten. Diese verfolgten nach 20:15 Uhr im Schnitt 5,18 Millionen Personen. Damit fuhr der öffentlich-rechtliche Sender schöne 21,5 Prozent Marktanteil ein. Bei den Jüngeren waren es 14,2 Prozent. "Mord auf Shetland" schloss sich eher schwach an; hier fiel die Reichweite auf durchschnittlich 2,22 Millionen – die Quote sank im Gesamtmarkt auf 12,7 Prozent. Ähnlich sah das Bild auch im ZDF aus, wo "Frühling" um 20:15 Uhr mit 3,93 Millionen Fans punktete (16,3%), "Das Mädchen und die Nacht" in zwei Teilen nach 22:15 Uhr aber auf 9,7 und 9,1 Prozent fiel. Die gemessenen Reichweiten lagen hier dann bei 1,74 und 1,14 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt