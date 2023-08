Die Führungsriege von Vox wird sich in den kommenden Stunden und Tagen mit der Frage befassen müssen, ob man die Ausstrahlung der zurückliegende Woche gestarteten Kuppelshow "My Mom, Your Dad" wirklich wie geplant fortsetzen möchte. Das Format war vor acht Tagen mit nur mäßigen rund vier Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen gestartet – in dieser Woche rauschten die Werte weiter ab. Gerade einmal noch 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte die Sendung von ITV Studios Germany – sie lag somit meilenweit unter dem Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite, die am Dienstag vergangener Woche bei rund einer halben Million lag, belief sich noch auf rund 380.000 zusehende Personen.

Noch schlechter lief es nach 22:15 Uhr dann für den "Mallorca-Makler" – Marcel Remus kam sogar nur auf 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch sein Einsatz in der kommenden Woche ist somit mindestens fraglich. Immerhin: Vox war in Sachen Primetime-Flops in guter Gesellschaft. Bei ProSieben lief eine Wiederholung der "Stapelshow" nach 20:15 Uhr überhaupt nicht gut. Hier kamen nur 4,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zustande. Etwas mehr als eine halbe Million Menschen ab drei Jahren schauten zu.



Und Sat.1 hatte sich sicher mehr erwartet vom Start neuer Folgen von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A.": Bei den Jüngeren kamen die Krimis auf 3,9 und 3,8 Prozent, erst nach 22:15 Uhr stiegen die Quoten leicht auf dann immer noch dünne fünf Prozent. Allerdings: Die Gesamt-Reichweite stimmte. Beide Serien haben ein recht altes Publikum, wie sich am Beispiel von "Navy CIS" sehen lässt. Insgesamt schauten 1,24 Millionen Menschen zu, wovon allerdings nur 0,17 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren.

Sat.1 beendete den Tag als Zielgruppen-Sechster mit mageren 5,2 Prozent Tagesmarktanteil. Vox wurde mit 5,9 Prozent Fünfter, ProSieben sicherte sich mit 6,6 Prozent immerhin den Bronze-Rang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt