Das fünf der zehn Sendungen, die in der vergangenen Woche ihre Reichweite dank zeitversetzter Nutzung am stärksten steigern konnten, beim kleinen Sender One zu sehen waren, liegt zum Einen natürlich daran, dass dem Fernsehen die großen Hits abseits des Sports (der kaum zeitversetzt genutzt wird) fehlen. Und dass dort mit "Arcadia - Du bekommst was du verdienst" eine interessante Dystopie-Serie der ARD ihre lineare Premiere abseits der Mediathek feierte.

Die vorläufig gewichteten Zahlen waren zunächst sehr übersichtlich ausgefallen, im Schnitt hatte die AGF-Messung hier gerade mal rund 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die acht Folgen ergeben. Dieser Staffel-Schnitt erhöhte sich nach der endgültigen Gewichtung der Quoten erheblich auf rund 210.000. Die Marktanteile stiegen auf immerhin 1,0 Prozent sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem vorläufig gewichtet nur 0,4 bzw. 0,2 Prozent zu Buche standen.

Bemerkenswert bleibt außerdem weiterhin die sehr starke Phase von "Extra 3" im Ersten in diesen Tagen. Die Reichweite erhöhte sich nachträglich nochmal um 200.000 auf nun 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg mit 16,4 Prozent auf den höchsten Wert für eine Erstausstrahlung, wenn man die Folge aus dem Dezember 2022 nicht berücksichtigt, die erst nach Mitternacht zu sehen war.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Paradise Highway - Straße der Angst 14.08.

22:14 1,83

(+0,24) 12,4%

(+1,2%p.) 0,21

(+0,03) 6,8%

(+0,7%p.) extra 3 17.08.

22:50 1,91

(+0,20) 14,3%

(+1,0%p.) 0,47

(+0,08) 16,4%

(+2,2%p.) Arcadia 18.08.

20:14 0,34

(+0,18) 1,6%

(+0,8%p.) 0,06

(+0,05) 1,5%

(+1,0%p.) Arcadia 18.08.

21:01 0,26

(+0,16) 1,1%

(+0,7%p.) 0,06

(+0,04) 1,2%

(+0,8%p.) Arcadia 18.08.

21:47 0,27

(+0,16) 1,3%

(+0,8%p.) 0,07

(+0,05) 1,4%

(+1,2%p.) Arcadia 19.08.

20:14 0,22

(+0,13) 1,1%

(+0,6%p.) 0,06

(+0,04) 1,7%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.08.

19:38 1,70

(+0,13) 9,5%

(+0,6%p.) 0,47

(+0,08) 15,6%

(+2,2%p.) Liebe ist unberechenbar 18.08.

20:15 2,99

(+0,13) 13,2%

(+0,2%p.) 0,23

(+0,02) 5,1%

(+0,3%p.) Arcadia 19.08.

21:01 0,18

(+0,11) 0,9%

(+0,6%p.) 0,04

(+0,03) 1,0%

(+0,8%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der erste Schrei 15.08.

20:15 2,45

(+0,11) 10,8%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,00) 1,0%

(-0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.08.-20.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wenn man ansonsten auf die größten Marktanteils-Steigerungen beim jungen Publikum blickt, dann finden sich hinter "GZSZ" und "Extra 3" auch hier viele kleinere Sender. Bei ProSieben Maxx profitiert die Anime-Schiene stark von zeitversetzter Nutzung, "One Piece" steigerte den Marktanteil am Vorabend zwei Mal auf über sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "Dragon Quest: The Adventure of Dai" legte erheblich zu. Bei DMAX steigerte sich zudem die Wrestling-Show AEW: Dynamite" wieder sehr deutlich von 0,6 auf 2,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.08.

19:38 1,70

(+0,13) 9,5%

(+0,6%p.) 0,47

(+0,08) 15,6%

(+2,2%p.) extra 3 17.08.

22:50 1,91

(+0,20) 14,3%

(+1,0%p.) 0,47

(+0,08) 16,4%

(+2,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.08.

19:39 2,05

(+0,11) 10,1%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,10) 16,5%

(+2,1%p.) One Piece 17.08.

18:31 0,15

(+0,04) 1,0%

(+0,3%p.) 0,14

(+0,04) 6,4%

(+1,9%p.) One Piece 18.08.

18:30 0,14

(+0,04) 1,1%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,04) 6,3%

(+1,5%p.) AEW: Dynamite 20.08.

23:15 0,10

(+0,03) 1,3%

(+0,4%p.) 0,03

(+0,02) 2,0%

(+1,4%p.) Arcadia 19.08.

20:14 0,22

(+0,13) 1,1%

(+0,6%p.) 0,06

(+0,04) 1,7%

(+1,3%p.) Exclusiv - Weekend 20.08.

19:05 1,49

(+0,06) 8,2%

(+0,2%p.) 0,27

(+0,05) 7,9%

(+1,2%p.) Arcadia 18.08.

21:47 0,27

(+0,16) 1,3%

(+0,8%p.) 0,07

(+0,05) 1,4%

(+1,2%p.) Dragon Quest: The Adventure of Dai 14.08.

18:28 0,09

(+0,03) 0,6%

(+0,2%p.) 0,07

(+0,03) 3,2%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.08.-20.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt