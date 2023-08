Zwei erste Plätze in den Tagesmarktanteilsrankings sicherte sich das ZDF am Freitag. 14,2 Prozent verbuchte der Sender vom Lerchenberg insgesamt, 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Arm an Quotenhits war das Programm des Mainzer Senders also auch am Freitag nicht. Dazu gehörte etwa die um 19:30 Uhr gestartete Übertragung der Leichtathletik-WM, die anstelle der üblichen Serien Platz im Programm fand und 3,83 Millionen zusehende Personen holte. Die Quoten lagen bei starken 18,2 Prozent insgesamt sowie 19,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Tagsüber schon hatten im ZDF "Die Küchenschlacht" mit 18,8 Prozent oder die "SOKO Wien" mit knapp 18 Prozent gepunktet. Vermutlich wäre der Tagesmarktanteil des Senders noch ein wenig höher ausgefallen, wären zwischen 15:10 und 17:00 wie eigentlich üblich "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" gelaufen. Am Freitag machten diese Programme aber der Rad-Deutschland-Tour Platz, "nur" zwölf Prozent Marktanteil insgesamt und eine Sehbeteiligung in Höhe von 1,15 Millionen waren die Folge.



Vor allem bei den Jungen gefragt war nach 22:30 Uhr ein "heute-show Spezial". 13,8 Prozent Marktanteil sicherte sich das Programm bei den 14- bis 49-Jährigen, elf Prozent waren es bei den Fernsehenden ab drei Jahren. Die ermittelte Reichweite lag bei 1,87 Millionen. Alle Ergebnisse waren aber niedriger als bei regulären "heute show"-Folgen.

Das Erste setzte zur Primetime auf eine alte Folge der Romanze "Praxis mit Meerblick", die sich 3,26 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es passabel. Eine nach 22:20 Uhr gesendete "Tatort"-Wiederholung erreichte diese Werte nicht, hier fiel die Reichweite auf 1,7 Millionen, der Gesamtmarktanteil lag noch bei elf Prozent.

