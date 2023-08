am 30.08.2023 - 09:02 Uhr

Nachdem schon in den vergangenen Wochen Wiederholungen von "Die Heiland - Wir sind Anwalt" zu sehen waren, meldete sich die ARD-Serie am Dienstagabend mit der neuen Staffel auf dem Bildschirm zurück - und punktete dabei nicht zuletzt beim älteren Publikum. Mit 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete "Die Heiland" um 20:15 Uhr einen überzeugenden Marktanteil von 16,5 Prozent und schrammte nur knapp am Tagessieg vorbei. Die "Tagesschau" hatten zuvor im Ersten durchschnittlich 4,06 Millionen Menschen gesehen.

"In aller Freundschaft" sorgte anschließend dafür, dass der Sender die Marktführerschaft auch nach 21 Uhr behielt und kam mit 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf 15,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für beide ARD-Serien hingegen recht mäßig: Während "Die Heiland" zunächst mit 6,0 Prozent Marktanteil in den Abend startete, fiel "In aller Freundschaft" direkt danach auf 5,2 Prozent zurück.

Das ZDF sortierte sich indes mit der "ZDFroyal"-Doku "Mein Mann, der Kronprinz" beim Gesamtpublikum recht deutlich hinter dem Ersten ein, kam mit 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber immerhin auf 10,3 Prozent Marktanteil. Ein paar weniger waren anschließend bei "Frontal" dabei, ehe sich das "heute-journal" auf 3,17 Millionen steigerte - und im Übrigen auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,2 Prozent Marktanteil überzeugte.

Bermekenswerte Quoten gab's darüber hinaus für einen Münster-"Tatort" im WDR: Die Wiederholung der Folge "Gott ist auch nur ein Mensch" aus dem Jahr 2017 verzeichnete im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem bundesweiten Marktanteil von 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Der WDR erreichte damit zur besten Sendezeit mehr Menschen als jeder Privatsender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt