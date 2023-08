am 31.08.2023 - 08:58 Uhr

Im Anschluss an den "ZDF-Fernsehgarten" hat sich das "Duell der Gartenprofis" in den vergangenen Jahren zu einem schönen Quoten-Erfolg für das ZDF gemausert. Neuerdings darf das Format mit Moderatorin Eva Brenner daher testweise sogar im Vorabendprogramm ran, wo der Einstand am Mittwoch um 19:25 Uhr zumindest solide verlief. Durchschnittlich 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten auf dem neuen Sendeplatz ein, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 11,3 Prozent lag. Ausbaufähig sind die Quoten aber nicht zuletzt beim jungen Publikum, wo 150.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für gerade mal 4,1 Prozent Marktanteil sorgten.

Die "heute"-Nachrichten hatten es zuvor übrigens mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt noch auf beachtliche 20,1 Prozent Marktanteil gebracht - nur die "Tagesschau" war am Mittwoch noch gefragter. Zuvor erzielte die "SOKO Wismar" mit 3,14 Millionen Krimi-Fans gar 21,5 Prozent. Marktanteile von teils deutlich mehr als 20 Prozent waren für das ZDF zudem wie gewohnt schon im Nachmittagsprogramm drin: "Bares für Rares" erzielte 20,2 Prozent, "heute - in Europa" kam danach auf 23,8 Prozent und "Die Rosenheim-Cops" steigerten sich gar auf 26,1 Prozent. Durchschnittlich 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 16:12 Uhr dabei.

Starke Quoten gab's unterdessen am Vorabend auch für "Gefragt - gejagt" im Ersten, das mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Staffel-Bestwert aufstellte. Insgesamt erreichte die Quizshow mit Alexander Bommes auf dem 18-Uhr-Sendeplatz im Schnitt 2,44 Millionen Menschen, die 17,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

In der Primetime wiederum punktete die ARD indes mit einem sieben Jahre alten Spielfilm: "Sag mir nichts" brachte es um 20:15 Uhr auf 3,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen überzeugenden Marktanteil von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Johannes B. Kerner hatte im ZDF klar das Nachsehen und kam mit seiner Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" noch auf 2,93 Millionen Personen und 12,6 Prozent Marktanteil. Für das "heute-journal" ging es danach aber noch einmal nach oben - auf 3,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt