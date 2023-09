Vor acht Tagen noch hatte Jörg Pilawa Sat.1 mit dem Staffelauftakt von "Zurück in die Schule" rund neuneinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen beschert – der Umzug vom Mittwoch auf den Freitag schien geglückt. Doch in dieser Woche konnte die zweite Folge der zweiten Staffel diese Werte bei Weitem nicht halten – und fiel auf neue Tiefstwerte. Mit den nun erreichten 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe kann niemand zufrieden sein, nach 20:15 Uhr schauten zudem insgesamt nur 0,96 Millionen Menschen zu. Gegenüber der Vorwoche verlor das Format also fast 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Erfolgreich war indes RTL mit dem Start neuer "Lego Masters"-Folgen. Nach 20:15 Uhr wurden hierfür gute 12,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen ausgewiesen. 1,17 Millionen Personen schauten die gut zweistündige Show. Weniger Erfolg hatte der Sender dann nach 22:30 Uhr, als Oliver Geissen in der "ultimativen Chartshow" die erfolgreichsten Sommerhits der 90er Jahre thematisierte. Mit 7,4 Prozent bei den Umworbenen lag das erzielte Ergebnis nicht nur klar unter dem des Lead-Ins, sondern auch weit unter RTL-Schnitt. Die Sehbeteiligung im Gesamtmarkt lag bei rund 600.000 Personen.



Zu den RTL-Quotenhits des Tages zählten neben "RTL Aktuell" und "Punkt 12" (19 und 16,1%) auch zwei Ausstrahlungen von "GZSZ". Die lineare Erstausstrahlung einer Folge ab 19:40 Uhr kam am Freitag auf 15,6 Prozent, die vormittägliche Wiederholung ab neun Uhr punktete mit schönen 16,1 Prozent der klassisch Umworbenen. Mit 10,8 Prozent Tagesmarktanteil gab es somit am Freitag kein Vorbeikommen an RTL bei den 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 landete nur bei sechs Prozent, ProSieben kam auf 7,5 Prozent.

Das lag auch daran, dass sich "James Bond" wieder etwas aufrappelte. "Lizenz zum Töten" sicherte sich zur besten Sendezeit 7,9 Prozent bei den Werberelevanten. Nach 17 Uhr hatte zudem "Taff" für sehr schöne rund 14 Prozent gesorgt. Erneut enttäuschend präsentierten sich indes "Die Goldbergs" mit 3,9 und 3,3 Prozent im Nachmittagsprogramm. Erst mit "The Big Bang Theory" stiegen die Quoten schlagartig. Drei Folgen dieser Serie brachten 6,1, 7,8 sowie 11,7 Prozent ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt