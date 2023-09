"Schlag den Star" hat die Primetime-Charts beim jungen Publikum am Samstag dominiert: 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Duell zwischen Pietro Lombardi und Chris Tall an, das hatte einen Marktanteil in Höhe von 17,0 Prozent zur Folge. Einen höheren Wert erzielte ProSieben mit dem Format zuletzt im September des vergangenen Jahres, als Bully und Rick Kavanian gegeneinander antraten. Und auch mit 1,54 Millionen Gesamtzuschauern lief es sehr gut, hier sah es zuletzt im Dezember 2022 besser aus.

Im August hatte "Schlag den Star" noch einen Tiefstwert aufgestellt, die Sendung mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht verfolgten erstmals überhaupt weniger als eine Million Menschen. In der klassischen Zielgruppe konnte nur noch ganz knapp ein zweistelliger Marktanteil gemessen werden. Von diesem Tiefschlag hat sich das Format nun wieder spürbar erholt. Sonst war es ein ziemlich schlechter Tag für ProSieben, dank "Schlag den Star" kam der Sender aber dennoch auf einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 9,3 Prozent - kein anderer Sender war besser.

Eckart von Hirschhausen hatte in der Primetime derweil das Nachsehen, seine ARD-Show "Was kann der Mensch?" wurde von 390.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen, das entsprach 10,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Im Vergleich zur ersten Ausgabe der Show im Mai konnte sich das Format damit um mehr als 3 Prozentpunkte steigern, die Reichweite hat sich aber nur leicht verbessert. Insgesamt ging es dafür von 2,45 auf 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, beim Gesamtpublikum standen damit 13,8 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Ersten.

Weil Das Erste auch am Vorabend mit der "Sportschau" punktete und unter anderem 16,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren holte, lag der Sender am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das bedeutete Platz zwei hinter ProSieben.

Überhaupt nicht rund verlief der Tag dagegen für RTL, das mit einem Tagesmarktanteil von 7,0 Prozent baden ging. Den Film "Angel Has Fallen" wollten zur besten Sendezeit nur 1,07 Millionen Menschen lesen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 7,6 Prozent. "Con Air" steigerte sich danach noch auf 9,6 Prozent, das konnte die meist schlechten Quoten in der Daytime aber nicht mehr ausgleichen. Vox kam derweil mit "Erin Brockovich" in der Primetime nur auf 4,6 Prozent, deutlich weniger als eine Million Menschen schalteten ein. "Rocky III" tat sich danach mit 2,7 Prozent noch deutlich schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt