4,94 Millionen Menschen haben sich am Samstag zur besten Sendezeit den neuen ZDF-Krimi "Stralsund - Der lange Schatten" angesehen, keine andere Sendung hatte eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei richtig starken 23,7 Prozent. Und auch "Der Alte" punktete im Anschluss noch mit 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,3 Prozent. Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,8 und 6,3 Prozent nicht wirklich gut lief.

Beim jungen Publikum konnte das ZDF dafür zu späterer Stunde noch mächtig zulegen. "Das aktuelle Sportstudio" nämlich erreichte 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das bedeutete 12 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Insgesamt wurden 15,5 Prozent gemessen, 1,90 Millionen Menschen sahen sich die Sendung ab 23 Uhr noch an.

Zur besten Sendezeit war das ZDF übrigens nicht der einzige Sender, der mit einem Krimi punktete. Der NDR wiederholte noch einmal den Münster-"Tatort" mit dem Titel "Rhythm and Love". Damit hatte schon Das Erste vor wenigen Monaten tolle Quoten eingefahren und auch im NDR sahen nun noch einmal 1,09 Millionen Menschen zu, der bundesweite Marktanteil lag so bei 5,2 Prozent - deutlich mehr als das, was das NDR Fernsehen sonst erzielt.

In der Sparte war derweil ZDFinfo der erfolgreichste Sender, bei den 14- bis 49-Jährigen landete der Kanal bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent. Geschafft hat man das vor allem mit zahlreichen True-Crime-Formaten. Schon am Vormittag und Mittag lagen einige Ausgaben der "Aufgeklärt"-Reihe meilenweit über dem Senderschnitt, die Folge ab 11:15 Uhr erreichte 230.000 Zuschauende sowie 5,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Abends steigerte sich die Reihe "Mafia - Die Paten von Chicago" dann kontinuierlich, nach Mitternacht wurden Werte von 5,5 oder auch 6,3 Prozent gemessen. Das alles trieb ZDFinfo am Samstag nach vorn.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt