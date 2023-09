Am Montag feierte ein alter Kabel-Eins-Klassiker sein Comeback: Thomas Hackenberg war nach vielen Jahren erstmals wieder mit dem "Quiz Taxi" unterwegs - und wenn sich die Quoten auf diesem Niveau verstetigen, dann dürften die Chancen auf mehr als eine Staffel gar nicht so schlecht stehen. So sahen ab 18:55 Uhr im Schnitt 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,9 Prozent erzielt.

Das ist vor allem deswegen ein schöner Erfolg, weil das "Quiz Taxi" aus Quotensicht damit das Highlight am Vorabend war. "Mein Lokal, Dein Lokal" ist derzeit jedenfalls nicht in Bestform und bot im Vorlauf am Montag nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,4 Millionen allerdings minimal höher als beim "Quiz Taxi". Das verkürzte "Achtung Kontrolle" kam ab 19:31 Uhr nicht über 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, 360.000 Personen sahen hier im Schnitt insgesamt zu.

Dass Kabel Eins mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 6,1 Prozent auf Platz 5 im Tagesranking noch vor Sat.1 über die Ziellinie ging, lag dann auch weniger am Vorabend als an starken Werten davor und danach. Nachmittags ließ "Castle" die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 11,9 Prozent steigen, zu diesem Zeitpunkt war Kabel Eins sogar kurzzeitig Marktführer beim jungen Publikum.

In der Primetime holte "The Transporter" dann zunächst 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Einsame Entscheidung" den Marktanteil schon auf 8,1 Prozent ansteigen ließ, zu nächtlicher Stunde lag "Einsame Entscheidung" sogar bei 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt