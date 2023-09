Die neue ProSieben-Show "Wir gegen die!" mit Carolin und David Kebekus hat in der zweiten Woche spürbar Federn lassen müssen. Der Marktanteil ging in der Zielgruppe um mehr als drei Prozentpunkte zurück - und fiel somit in den einstelligen Bereich. Mit durchschnittlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte die Spielshow durchwachsene 9,4 Prozent. Insgesamt kamen binnen Wochenfrist über 300.000 Personen abhanden: Mehr als 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt für ProSieben nicht zu holen.

Dass es deutlich schwächer lief, dürfte nicht zuletzt an RTL gelegen haben, das mit der zweiten Ausgabe seiner "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" deutlich konkurrenzfähiger war als zuletzt. Über vier Stunden hinweg verzeichnete das Quiz mit Günther Jauch am Dienstag gute 12,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dass "WWM" mit insgesamt 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so wenige Quiz-Fans wie selten zuvor erreichte, dürfte nicht zuletzt auch dem spätsommerlichen Wetter geschuldet gewesen sein.

In der Quiz-Pause um 22:15 Uhr kam "RTL Direkt" indes auf 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starke 14,4 Prozent Marktanteil und auch das um Mitternacht gesendete "RTL Direkt Spezial" mit Wirtschaftsminister Robert Habeck erwies sich mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent noch als schöner Quoten-Erfolg. Weil noch dazu der Vorabend und die Gerichtsshow-Schiene am Nachmittag ebenso wie "Punkt 12" gut funktionierten, war dem Privatsender dann auch die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe nicht zu nehmen: Mit 11,4 Prozent Marktanteil lag RTL ganze vier Prozentpunkte vor ProSieben.

Die drei meistgesehenen Sendung des Tages liefen jedoch im Ersten: Dort erreichten "Die Heiland" und "In aller Freundschaft" jeweils 3,79 Millionen Menschen, nachdem die "Tagesschau" zuvor von 3,67 Millionen gesehen wurde. Die Nachrichtensendung setzte sich zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern an die Spitze, hier lag der Marktanteil bei hervorragenden 19,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt